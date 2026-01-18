В Петербурге вспыхнет огненная река памяти — уникальный световой ритуал в честь прорыва блокады

В Петербурге 18 января пройдёт мероприятие, посвящённое годовщине прорыва блокады Ленинграда. Архитектурная подсветка Дворцового, Троицкого и моста Бетанкура изменит облик: здесь появятся световые «ленты памяти». Основная световая инсталляция «Лучи Победы» будет запущена на Московском проспекте.
Прожекторы разместят на крышах домов под номерами 207 и 224 по Московскому проспекту. Их направят так, чтобы лучи встретились над площадью Победы — у мемориала в честь защитников города. Подсветку планируют включить 18 января в 16:45, а завершить — утром 19 января в 9:30, следуя городскому расписанию уличного освещения.
«Акция “Лучи Победы” напоминает о героизме ленинградцев: в блокадные дни скрещённые лучи прожекторов высвечивали в небе вражеские самолёты и помогали нашей артиллерии вести прицельный огонь по противнику», — сказал губернатор Александр Беглов.
Мероприятие повторяют и в другие значимые даты для города: День полного освобождения Ленинграда от блокады, День окончания битвы за Ленинград и День Победы.
«Световая “лента памяти” над Невой станет напоминанием о подвиге жителей осаждённого города, выстоявших в нечеловеческих условиях и не сдавших Ленинград врагу. Это также дань памяти бойцам Ленинградского и Волховского фронтов, которые 18 января 1943 года пробили сухопутный коридор между городом и Большой землёй. Они разорвали блокадное кольцо и приблизили день Великой Победы. В иллюминации, которая зажжётся на главных мостах Северной столицы, символичен каждый оттенок. Оливковый олицетворяет торжество воинской доблести и славы, а ярко-зелёный — жизнь, пробившуюся сквозь боль, голод, холод и разрушения», — отметил губернатор.
