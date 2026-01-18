Городовой / Город / В Петербурге вспыхнет огненная река памяти — уникальный световой ритуал в честь прорыва блокады
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Плач младенцев под вспышки фонарей: как в Карелии будущие мамы рожали во тьме Город
Не выбрасывайте вчерашнюю кашу: как ненормальный готовлю эту вкусняшку - дети просят еще и еще Полезное
Архивы Петербурга оживут блокадными тайнами: редкие мероприятия к прорыву и полной победе над осадой Город
Вместо дорогих шипов — губка для посуды: хитрый трюк, который спасет вас от 1110 травм в Петербурге — работает безотказно Полезное
Премьера фильма о ленинградских зверях в блокаду: что скрывают клетки зоопарка? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

В Петербурге вспыхнет огненная река памяти — уникальный световой ритуал в честь прорыва блокады

Опубликовано: 18 января 2026 11:54
 Проверено редакцией
globallookpress.com
В Петербурге вспыхнет огненная река памяти — уникальный световой ритуал в честь прорыва блокады
Городовой ру

В Петербурге 18 января пройдёт мероприятие, посвящённое годовщине прорыва блокады Ленинграда. Архитектурная подсветка Дворцового, Троицкого и моста Бетанкура изменит облик: здесь появятся световые «ленты памяти». Основная световая инсталляция «Лучи Победы» будет запущена на Московском проспекте.

Прожекторы разместят на крышах домов под номерами 207 и 224 по Московскому проспекту. Их направят так, чтобы лучи встретились над площадью Победы — у мемориала в честь защитников города. Подсветку планируют включить 18 января в 16:45, а завершить — утром 19 января в 9:30, следуя городскому расписанию уличного освещения.

«Акция “Лучи Победы” напоминает о героизме ленинградцев: в блокадные дни скрещённые лучи прожекторов высвечивали в небе вражеские самолёты и помогали нашей артиллерии вести прицельный огонь по противнику», — сказал губернатор Александр Беглов.

Мероприятие повторяют и в другие значимые даты для города: День полного освобождения Ленинграда от блокады, День окончания битвы за Ленинград и День Победы.

«Световая “лента памяти” над Невой станет напоминанием о подвиге жителей осаждённого города, выстоявших в нечеловеческих условиях и не сдавших Ленинград врагу. Это также дань памяти бойцам Ленинградского и Волховского фронтов, которые 18 января 1943 года пробили сухопутный коридор между городом и Большой землёй. Они разорвали блокадное кольцо и приблизили день Великой Победы. В иллюминации, которая зажжётся на главных мостах Северной столицы, символичен каждый оттенок. Оливковый олицетворяет торжество воинской доблести и славы, а ярко-зелёный — жизнь, пробившуюся сквозь боль, голод, холод и разрушения», — отметил губернатор.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью