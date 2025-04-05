В Петербурге выступают против строительства нового вокзала: ударит по старому и важной больнице

Разгрузил бы магистрали, но создал новые проблемы для города.

Ситуация вокруг строительства вокзала для высокоскоростной магистрали (ВСМ) на Лиговском проспекте продолжает накаляться. Проект вызывает протесты не только у градозащитников, но и у местного бизнеса, который оказался под угрозой из-за масштабного строительства.

И если для многих горожан важна судьба исторических зданий, предпринимателей волнует сохранение рабочих мест и существующей инфраструктуры.

Почему выступают против стройки

Одной из главных жертв проекта может стать Московский вокзал, который рискует утратить большую часть своего функционала. Дело в том, что пригородные электрички, привычно отправляющиеся с Московского вокзала, планируется перевести на станцию Волковская, чтобы освободить место для поездов ВСМ. Для горожан это означает фактическую потерю одного из ключевых вокзалов в центре Петербурга.

Предприниматели, в свою очередь, уже бьют тревогу. Под угрозой оказались не только культурные пространства, такие как исторические склады Кокоревых, но и медицинские учреждения.

В здании, которое мешает строительству нового выхода станции метро «Лиговский проспект – 2», расположена клиника микрохирургии глаза и центр повышения квалификации офтальмологов. Для многих пациентов и специалистов это важнейшее место, которое может прекратить существование.

Что говорят бизнесмены

«Петербург всегда был туристическим и культурным центром России, и лишать город ключевого вокзала, закрывать медицинские учреждения и десятки малых предприятий ради сомнительного транспортного проекта — крайне безответственно, — считают предприниматели. — Вокзал ВСМ должен быть перенесён туда, где он не нанесёт ущерб городской среде и не разрушит экономику центральных районов», — передает Дзен-канал «Все о путешествиях».

По словам градозащитников и предпринимателей, в Петербурге достаточно альтернативных мест для размещения вокзала ВСМ. Среди них — Ладожский вокзал, пустыри в районе Боровой или Витебского вокзала, а также станция Волковская, где можно построить отдельный терминал без ущерба историческим зданиям и городской экономике.

Пока что решение о переносе вокзала не принято, и активисты продолжают собирать подписи. Но если их голос не услышат, Петербург может навсегда лишиться Московского вокзала в том виде, в котором его знают тысячи жителей и гостей города.