В Петербурге закрыли 42 точки общепита: там готовили из некачественных продуктов и без документов

В 2024 году в Санкт-Петербурге общепит, кажется, взял курс на «русскую рулетку» для своих посетителей. Уже 42 заведения были пойманы с опасной и некачественной продукцией. А теперь внимание: половина из этих точек даже не зарегистрирована в Федеральной государственной информационной системе ветеринарии. Эту информацию предоставили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Кафе, рестораны, пиццерии и кофейни, о которых идет речь, активно работают с сервисами доставки. Представьте себе — заказываете еду, а на другом конце к вам едут продукты с сомнительным происхождением. Хозяева этих заведений закупают мясо, рыбу, молоко и прочие продукты без документов. Это значит, что никто не может гарантировать их качество и безопасность.

И, конечно, не обошлось без наших любимых точек с шавермой — кто бы мог подумать, что три предпринимателя без регистрации и документов спокойно продают свою продукцию через популярные сервисы доставки еды. Хотите порцию адреналина с шавермой?

Сейчас все нарушители получили предупреждения, и им настоятельно рекомендовано срочно исправить нарушения. Интересно, сколько из них действительно что-то изменит?