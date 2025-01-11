Городовой / Общество / Какие слова раздражают жителей Петербурга
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Какие слова раздражают жителей Петербурга

11 января 2025 14:32
Злой мужчина
Какие слова раздражают жителей Петербурга
Городовой ру

От коренных горожан такое вряд ли можно услышать.

Рекламщики авиакомпании «Победа» не так уж давно порадовали своей креативностью, предложив пассажирам погрузиться в загадочную атмосферу Санкт-Петербурга через... «народные» названия города. Правда, местные жители оказались не в восторге от такого погружения.

От «Васьки» до «Грибы» — что-то пошло не так

В своей рекламной акции SMM-щики включили такие топонимы, как «Васька» и «Петроградка» — всем знакомые сокращения для Васильевского острова и Петроградского района. Но вот с остальными названиями вышел прокол. Где-то между строчек рекламного поста появились загадочные «Гриба», «Крест» и «Марс».

По версии рекламщиков:

  • «Гриба» — это канал Грибоедова.
  • «Крест» — Крестовский остров (хотя никакого Крестовского района в городе нет).
  • «Марс» — Марсово поле.

Петербуржцы тут же подняли авторов поста на смех. Особенно за слова о «Крестовском районе», которого в реальности не существует.

Настоящие «народные» названия Петербурга

Рассуждая о топонимах, не будем останавливаться на «Просвете» и «Балтах», которые знает каждый. Вместо этого предлагаем вспомнить менее известные названия.

  • «Катькин садик» — так называют Екатерининский сквер на Невском проспекте. Днем здесь шахматисты «сражаются» с художниками за лучшие места, а ночью сквер превращается в место встреч весьма необычных гостей.
  • «Комод» — памятник Александру III, похожий на огромный комод, получил это прозвище благодаря своей массивности. Народная любовь выразилась в язвительных стишках:
    «Стоит комод,
    На комоде — бегемот
    На бегемоте — обормот…»

И это только начало! В следующей части мы продолжим исследовать ироничный Петербург с его необычными названиями.

Новости по теме
Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса 23 января 2025 19:03
Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга 23 января 2025 08:02
Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить 22 января 2025 22:34
От выхода первого номера «Русской старины» до освобождения Мги: чем еще запомнилось 21 января в истории Санкт-Петербурга От выхода первого номера «Русской старины» до освобождения Мги: чем еще запомнилось 21 января в истории Санкт-Петербурга 21 января 2025 07:01
Как петербургские хорьки покорили Россию: очаровательные зверьки одержали уверенную победу (фото) Как петербургские хорьки покорили Россию: очаровательные зверьки одержали уверенную победу (фото) 20 января 2025 19:01
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИнтересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 133
🙏 6
😹 30
🙀 16
😿 30
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще