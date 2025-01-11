Какие слова раздражают жителей Петербурга

От коренных горожан такое вряд ли можно услышать.

Рекламщики авиакомпании «Победа» не так уж давно порадовали своей креативностью, предложив пассажирам погрузиться в загадочную атмосферу Санкт-Петербурга через... «народные» названия города. Правда, местные жители оказались не в восторге от такого погружения.

От «Васьки» до «Грибы» — что-то пошло не так

В своей рекламной акции SMM-щики включили такие топонимы, как «Васька» и «Петроградка» — всем знакомые сокращения для Васильевского острова и Петроградского района. Но вот с остальными названиями вышел прокол. Где-то между строчек рекламного поста появились загадочные «Гриба», «Крест» и «Марс».

По версии рекламщиков:

«Гриба» — это канал Грибоедова.

«Крест» — Крестовский остров (хотя никакого Крестовского района в городе нет).

«Марс» — Марсово поле.

Петербуржцы тут же подняли авторов поста на смех. Особенно за слова о «Крестовском районе», которого в реальности не существует.

Настоящие «народные» названия Петербурга

Рассуждая о топонимах, не будем останавливаться на «Просвете» и «Балтах», которые знает каждый. Вместо этого предлагаем вспомнить менее известные названия.

«Катькин садик» — так называют Екатерининский сквер на Невском проспекте. Днем здесь шахматисты «сражаются» с художниками за лучшие места, а ночью сквер превращается в место встреч весьма необычных гостей.

— так называют Екатерининский сквер на Невском проспекте. Днем здесь шахматисты «сражаются» с художниками за лучшие места, а ночью сквер превращается в место встреч весьма необычных гостей. «Комод» — памятник Александру III, похожий на огромный комод, получил это прозвище благодаря своей массивности. Народная любовь выразилась в язвительных стишках:

«Стоит комод,

На комоде — бегемот

На бегемоте — обормот…»

И это только начало! В следующей части мы продолжим исследовать ироничный Петербург с его необычными названиями.