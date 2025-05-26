Пенсионная бомба для зумеров: что ждет россиян, родившихся после 1995 года, и какие альтернативы предлагают эксперты

Предприниматель Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость. Россиян, по его мнению, также следует предупредить, что страховые взносы в Социальный фонд перестанут собирать через десять лет.

Радикальное предложение вызвало бурную дискуссию в обществе и среди экспертов.

Рожать или копить: выбор для зумеров

«Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости», — цитирует Малофеева РБК.

Предлагается переложить ответственность за обеспечение старости на самого человека и его потомство.

Российская империя: ограниченные пенсии и многодетность

По словам Малофеева, так с пенсиями поступали в Российской империи: их платили только ограниченному кругу лиц, а каждая женщина рожала в среднем семерых детей, которые «и кормили родителей в старости».

Пенсии платили только некоторым военным и государственным служащим. Первый Пенсионный фонд был основан в 1827 году, тогда часть пенсий для них стала покрываться отчислениями от жалования. Лишь небольшая часть населения имела право на пенсионное обеспечение.

К концу XIX века пенсии получала примерно одна треть населения, достигшего пенсионного возраста. Они полагались некоторым офицерам, ученым, учителям и преподавателям, рабочим казенных заводов, врачам и фельдшерам казенных предприятий.

«Часто выход на пенсию главы семьи означал полный финансовый крах для всего семейства», — говорится на сайте Соцфонда.

Недостаточная пенсионная система приводила к бедности многих семей.

Более массово вычеты начали делать только в конце столетия через негосударственные страховые товарищества. Таким образом заработать себе пенсию могли и крестьяне. Альтернативные формы пенсионного обеспечения позволяли гражданам самостоятельно заботиться о своей старости.

Конституция гарантирует: социальное обеспечение по возрасту

Социальное обеспечение российских граждан гарантировано Конституцией, заявил в телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя дискуссии о возможной отмене пенсий.

Основной закон страны обеспечивает гражданам право на социальную поддержку в старости.

Он упомянул ст. 39 Конституции России. В соответствии с ней каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

В статье также указано, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Дискуссию о возможной отмене пенсий Клишас назвал бурной и слишком эмоциональной.

Предложение об отмене пенсий зумерам вызвало широкую общественную дискуссию. В то время как одни видят в этом способ стимулировать рождаемость и повысить ответственность граждан за свою старость, другие опасаются социальных последствий такой реформы. Судьба пенсионной системы России остается открытым вопросом, требующим взвешенного подхода и учета интересов всех поколений.