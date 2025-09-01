Городовой / Общество / В России составили список городов, в которых хочется жить: Петербург не на первом месте
В России составили список городов, в которых хочется жить: Петербург не на первом месте

Опубликовано: 1 сентября 2025 15:31
города России арт
В России составили список городов, в которых хочется жить: Петербург не на первом месте
Фото: Городовой.ру

А вот Москва...

Москва остаётся лидером по уровню жизни и количеству возможностей: высокие зарплаты, насыщенная культурная среда, но дорогая недвижимость и пробки.

Санкт-Петербург стабильно входит в топ-3 городов России, но проигрывает Москве: уникальная архитектура, культурное наследие и атмосфера, но холодный климат, частые дожди и невысокие зарплаты делают его выбором скорее по любви, чем по практичности.

Казань сочетает историю и технологии: здесь активно развиваются IT и промышленность, но резкие перепады температур и высокая стоимость жизни могут стать минусом.

Екатеринбург — центр Урала с развитой инфраструктурой и множеством вакансий, однако климат суровый, а экология страдает из-за промышленных предприятий.

Новосибирск — крупнейший научный центр страны с Академгородком и десятками НИИ, но долгие зимы и проблемы с благоустройством отмечают почти все местные жители.

Краснодар привлекает тёплым климатом и близостью к морю, но перегруженность дорог, частые подтопления и низкий уровень зарплат отпугивают часть переезжающих.

Сочи — курортный центр страны с мягкой зимой и развитой инфраструктурой, но высокая стоимость жизни и перенаселённость в сезон делают город сложным для постоянного проживания.

Калининград выделяется европейской архитектурой и мягким климатом, но уровень зарплат ниже среднего, а сырость и дожди привычны почти круглый год.

Тюмень считается комфортной для жизни благодаря высоким доходам, развивающейся инфраструктуре и статусу нефтегазового центра, хотя зимы здесь суровые.

Для тех, кто ищет тишину и уют, популярны малые города: Зеленоградск с Куршской косой и атмосферой курорта, Грозный с идеальным порядком, Владикавказ с горами, Петрозаводск с музеем-заповедником Кижи и Томск — студенческая столица Сибири.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
