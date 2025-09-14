Городовой / Общество / В США даже деревья растут выше, чем в России: с чем это связано
В США даже деревья растут выше, чем в России: с чем это связано

Опубликовано: 14 сентября 2025 14:43
лес
Фото: Городовой.ру

Зато у нас душевнее, и березы шумят.

В России невозможно вырастить секвойи гигантских размеров, как в США, из-за комплекса природных условий, которые уникальны для западного побережья Северной Америки.

Секвойя — самое высокое дерево на планете, достигающее более 100 метров, но её рост зависит не только от возраста, но и от среды. Эти деревья существуют около 250 миллионов лет, пережили динозавров и могут жить свыше 3000 лет, однако их феноменальные размеры встречаются только в национальных парках Калифорнии.

Главная причина — климат. В зоне естественного произрастания секвой преобладает редкое сочетание факторов:

  • Влажный умеренный климат побережья Тихого океана.

  • Постоянные плотные туманы, которые деревья впитывают верхушечными листьями, получая влагу напрямую.

  • Высокие осадки в течение года.

  • Высота местности около 2000 метров, плодородные почвы и защита ущелий от ветра.

Есть ещё один биологический предел: корневая система деревьев не способна поднимать воду выше 80 метров. У секвой есть уникальный механизм — на определённой высоте формируются особые листья, которые поглощают влагу из тумана и перераспределяют её по стволу. Этот эффект работает только в местах с постоянной туманной зоной — таких, как Калифорния.

В России секвойи растут — их сажали ещё более ста лет назад. В Крыму и на Кавказе деревья выглядят величественно и достигают 40–50 метров, но дальше их рост тормозится: не хватает туманов и стабильной влажности.

Даже при благоприятных условиях южных регионов России невозможно воспроизвести комбинацию калифорнийских факторов.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
