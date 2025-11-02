Городовой / Общество / «Ваш номер уже в продаже»: вот где мошенники достают телефоны жертв
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как жили в доходных домах Петербурга: свечи, «ниагарские водопады» и айфоны 20 века Общество
Подвал, о котором не знают даже искусствоведы: в этом жилом доме Петербурга есть свой музей в подвале Общество
«Комната, которая видела все»: логика проходных комнат в СССР Общество
«Кладезь витаминов»: как приготовить глинтвейн с облепихой Общество
Петербург не станет второй Исландией: улицы и дальше будут без подогрева Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

«Ваш номер уже в продаже»: вот где мошенники достают телефоны жертв

Опубликовано: 2 ноября 2025 19:00
телефонная база данных
«Ваш номер уже в продаже»: вот где мошенники достают телефоны жертв
Фото: Городовой.ру

Имея такой багаж на руках, могут взломать играючи.

Никакой мистики — всё просто и ужасно практично. Номер, который вы дали раз — в парикмахерской, в доставке, при регистрации на скидку — уже в чужих руках. Злые руки просто покупают или скачивают такие базы и сортируют по уязвимости.

«Оставили номер телефона в парикмахерской с именем, данные уже могли украсть. Уязвимы множество компаний, программ лояльности. Например, при утечке в "Яндекс.Еде" в Сеть попали фамилии, имена и телефоны клиентов. Это 80 миллионов записей.

Найти номера телефонов не составляет труда. Они циркулируют достаточно давно. База часто актуализируются, поэтому защитить себя практически невозможно», — отмечал Эльдар Муртазин в беседе с порталом «Городовой».

Коротко — откуда берут ваши номера

  • Утечки из приложений и сервисов (доставки, маркетплейсы, программы лояльности).
  • Базы салонов, магазинов, клиник — данные из офлайна тоже сливаются.
  • «Склеивание» данных: имя+номер+адрес продают пачками.
  • Массовые списки из «серых» сайтов и форумов — их постоянно обновляют.

Что с этим делать — быстро и по делу

  • Не перезванивайте на незнакомые номера — это подтверждение «живого» контакта.
  • Минимизируйте присутствие: не оставляйте номер там, где можно обойтись e-mail или виртуальной SIM.
  • Проверяйте настройки приватности в аккаунтах, отключайте автозвонки и подписки.
  • Ставьте определитель номеров и антиспам-приложения.
  • Для важных сервисов — двухфакторка через приложение, а не СМС.
  • Если деньги списали — жалуйтесь в банк мгновенно и в полицию.

Вывод — циничный, но простой: ваш номер — товар. Чем меньше вы его раздаёте, тем меньше шансов, что вы окажетесь в следующей «распродажной» базе.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью