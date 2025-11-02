«Ваш номер уже в продаже»: вот где мошенники достают телефоны жертв

Никакой мистики — всё просто и ужасно практично. Номер, который вы дали раз — в парикмахерской, в доставке, при регистрации на скидку — уже в чужих руках. Злые руки просто покупают или скачивают такие базы и сортируют по уязвимости.
«Оставили номер телефона в парикмахерской с именем, данные уже могли украсть. Уязвимы множество компаний, программ лояльности. Например, при утечке в "Яндекс.Еде" в Сеть попали фамилии, имена и телефоны клиентов. Это 80 миллионов записей.
Найти номера телефонов не составляет труда. Они циркулируют достаточно давно. База часто актуализируются, поэтому защитить себя практически невозможно», — отмечал Эльдар Муртазин в беседе с порталом «Городовой».
Коротко — откуда берут ваши номера
- Утечки из приложений и сервисов (доставки, маркетплейсы, программы лояльности).
- Базы салонов, магазинов, клиник — данные из офлайна тоже сливаются.
- «Склеивание» данных: имя+номер+адрес продают пачками.
- Массовые списки из «серых» сайтов и форумов — их постоянно обновляют.
Что с этим делать — быстро и по делу
- Не перезванивайте на незнакомые номера — это подтверждение «живого» контакта.
- Минимизируйте присутствие: не оставляйте номер там, где можно обойтись e-mail или виртуальной SIM.
- Проверяйте настройки приватности в аккаунтах, отключайте автозвонки и подписки.
- Ставьте определитель номеров и антиспам-приложения.
- Для важных сервисов — двухфакторка через приложение, а не СМС.
- Если деньги списали — жалуйтесь в банк мгновенно и в полицию.
Вывод — циничный, но простой: ваш номер — товар. Чем меньше вы его раздаёте, тем меньше шансов, что вы окажетесь в следующей «распродажной» базе.