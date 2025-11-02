Ваш телефон садится вдвое быстрее из-за функции, которую вы наверняка не отключили

Ваш смартфон может разрядиться к вечеру даже в режиме «минимализма» — без интернета, Bluetooth и активных приложений. И дело не в «убитом» аккумуляторе. Почти у всех включена функция, которая день за днём жрёт заряд втихую.

Речь о вибромоторе.

Вибровызов, вибрация клавиатуры, тактильная отдача — всё это работает даже тогда, когда экран заблокирован. Моторчик делает сотни микро-рывков за день, и каждый такой рывок потребляет энергии больше, чем обычный звук уведомления.

Поэтому если ваш телефон стабильно умирает к вечеру — первое, что нужно проверить, это раздел «Звуки и вибрация». Отключите виброотклик при вводе текста и уведомлениях — разница будет заметна уже в тот же день.

А вот другой популярный совет — «дайте смартфону отдохнуть и выключайте его на пять минут несколько раз в неделю» — официально признан мифом.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прямо говорит, что не нужно давать смартфону отдыхать. Ваш гаджет рассчитан на то, чтобы работать нон-стоп, поэтому и без отдыха он будет действовать совершенно нормально.

Так что заряда вам крадёт не «усталость телефона», а включенная вибрация, о которой давно забыли. Отключите — и батарея проживёт дольше.