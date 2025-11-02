Городовой / Общество / Ваш телефон садится вдвое быстрее из-за функции, которую вы наверняка не отключили
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как жили в доходных домах Петербурга: свечи, «ниагарские водопады» и айфоны 20 века Общество
Подвал, о котором не знают даже искусствоведы: в этом жилом доме Петербурга есть свой музей в подвале Общество
«Ваш номер уже в продаже»: вот где мошенники достают телефоны жертв Общество
«Комната, которая видела все»: логика проходных комнат в СССР Общество
«Кладезь витаминов»: как приготовить глинтвейн с облепихой Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Ваш телефон садится вдвое быстрее из-за функции, которую вы наверняка не отключили

Опубликовано: 2 ноября 2025 15:00
смартфон
Ваш телефон садится вдвое быстрее из-за функции, которую вы наверняка не отключили
Фото: Городовой.ру

Не придется таскать пауэрбанк с собой.

Ваш смартфон может разрядиться к вечеру даже в режиме «минимализма» — без интернета, Bluetooth и активных приложений. И дело не в «убитом» аккумуляторе. Почти у всех включена функция, которая день за днём жрёт заряд втихую.

Речь о вибромоторе.

Вибровызов, вибрация клавиатуры, тактильная отдача — всё это работает даже тогда, когда экран заблокирован. Моторчик делает сотни микро-рывков за день, и каждый такой рывок потребляет энергии больше, чем обычный звук уведомления.

Поэтому если ваш телефон стабильно умирает к вечеру — первое, что нужно проверить, это раздел «Звуки и вибрация». Отключите виброотклик при вводе текста и уведомлениях — разница будет заметна уже в тот же день.

А вот другой популярный совет — «дайте смартфону отдохнуть и выключайте его на пять минут несколько раз в неделю» — официально признан мифом.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прямо говорит, что не нужно давать смартфону отдыхать. Ваш гаджет рассчитан на то, чтобы работать нон-стоп, поэтому и без отдыха он будет действовать совершенно нормально.

Так что заряда вам крадёт не «усталость телефона», а включенная вибрация, о которой давно забыли. Отключите — и батарея проживёт дольше.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью