Три простых шага к кулинарному шедевру: как использовать грецкие орехи для «вау-эффекта»
Три простых шага к кулинарному шедевру: как использовать грецкие орехи для «вау-эффекта»

Опубликовано: 20 сентября 2025 18:32
грецкие орехи
globallookpress/Petrov Sergey

Как простой продукт может стать секретным ингредиентом для кулинарных шедевров.

Грецкий орех — это не просто полезный снек, но и настоящий кулинарный хамелеон, способный преобразить самые обычные блюда.

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с порталом «Городовой» простыми, но эффектными рецептами, которые позволят раскрыть вкус этого универсального продукта и добавить “вау-эффект” любому кулинарному эксперименту.

Пара коротких и простых рецептов: универсальное применение

“Рекомендую сделать одну простую и одновременно универсальную вещь”, — предлагает шеф-повар.

Основа — это правильно подготовленные грецкие орехи.

“Помыть орехи, просушить на тканевом или бумажном полотенце”.

Далее — простор для фантазии. Орехи можно использовать как ценный ингредиент, который добавляет новые грани вкуса и текстуры привычным блюдам.

«Очень вкусное сочетание»: грецкий орех в салатах и гуляшах

Один из самых простых способов обогатить вкус блюд — добавить молотые грецкие орехи в салаты.

“Несколько ложек молотых орехов, соль, сахар, винный или яблочный уксус, перемешать — и у Вас получится очень вкусное сочетание”, — делится секретом Денис Перевоз.

Этот прием придает салатам пикантность и ореховую нотку.

Еще один “вау”-эффект можно создать, добавив молотый орех в соус к гуляшу, мясным или овощным блюдам.

“В самом конце приготовления, добавьте несколько ложек молотого ореха и снова — «вау»!”, — обещает шеф-повар.

Соус сациви: ореховая основа для кулинарных шедевров

Для тех, кто хочет освоить более изысканный рецепт, шеф-повар предлагает приготовить универсальный соус на основе грецких орехов.

“Блендер, молотые орехи, масло, вода, соль, чеснок, зелень, куркума, взбили — и получили соус, он же соус — сациви”, — описывает Денис Перевоз.

Этот ореховый соус, напоминающий классический сациви, идеально подойдет к мясу, птице, рыбе или овощам, придавая блюдам насыщенный вкус и аромат.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
