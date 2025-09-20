Три простых шага к кулинарному шедевру: как использовать грецкие орехи для «вау-эффекта»

Грецкий орех — это не просто полезный снек, но и настоящий кулинарный хамелеон, способный преобразить самые обычные блюда.
Шеф-повар Денис Перевоз поделился с порталом «Городовой» простыми, но эффектными рецептами, которые позволят раскрыть вкус этого универсального продукта и добавить “вау-эффект” любому кулинарному эксперименту.
Пара коротких и простых рецептов: универсальное применение
“Рекомендую сделать одну простую и одновременно универсальную вещь”, — предлагает шеф-повар.
Основа — это правильно подготовленные грецкие орехи.
“Помыть орехи, просушить на тканевом или бумажном полотенце”.
Далее — простор для фантазии. Орехи можно использовать как ценный ингредиент, который добавляет новые грани вкуса и текстуры привычным блюдам.
«Очень вкусное сочетание»: грецкий орех в салатах и гуляшах
Один из самых простых способов обогатить вкус блюд — добавить молотые грецкие орехи в салаты.
“Несколько ложек молотых орехов, соль, сахар, винный или яблочный уксус, перемешать — и у Вас получится очень вкусное сочетание”, — делится секретом Денис Перевоз.
Этот прием придает салатам пикантность и ореховую нотку.
Еще один “вау”-эффект можно создать, добавив молотый орех в соус к гуляшу, мясным или овощным блюдам.
“В самом конце приготовления, добавьте несколько ложек молотого ореха и снова — «вау»!”, — обещает шеф-повар.
Соус — сациви: ореховая основа для кулинарных шедевров
Для тех, кто хочет освоить более изысканный рецепт, шеф-повар предлагает приготовить универсальный соус на основе грецких орехов.
“Блендер, молотые орехи, масло, вода, соль, чеснок, зелень, куркума, взбили — и получили соус, он же соус — сациви”, — описывает Денис Перевоз.
Этот ореховый соус, напоминающий классический сациви, идеально подойдет к мясу, птице, рыбе или овощам, придавая блюдам насыщенный вкус и аромат.