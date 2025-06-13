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Велосипед против слабоумия: как двухколесный «друг» влияет на мозг

Опубликовано: 13 июня 2025 22:03
Велосипед, мозг
Велосипед против слабоумия: как двухколесный «друг» влияет на мозг
Городовой ру

Ученые подвели итоги исследования, которое длилось 13 лет.

Езда на велосипеде — не только приятное хобби, но и мощный способ защитить свой мозг от старческих проблем. Недавние крупные исследования показали, что регулярные поездки на двухколесном друге могут существенно снизить риск развития деменции и слабоумия, включая болезнь Альцгеймера.

Почему велосипед так полезен для мозга?

Ученые из Китая и Великобритании проанализировали данные более полумиллиона человек среднего возраста (около 56 лет), наблюдая за их здоровьем в течение 13 лет, сообщает Афиша daily.

Они выяснили, что те, кто регулярно ездил на велосипеде, имели на 19-40% меньший риск развития деменции по сравнению с теми, кто предпочитал сидячие виды транспорта — автомобили, автобусы или поезда.

Физическая активность при езде стимулирует кровоток в мозге, что снижает воспаление и помогает бороться с ожирением — одним из факторов риска деменции.

Но дело не только в движении: велосипедисты постоянно работают мозгом, оценивая дорожную ситуацию, планируя маршрут и быстро реагируя на опасности. Это дополнительная когнитивная нагрузка, которая помогает поддерживать мозг в тонусе.

Что происходит с мозгом?

У велосипедистов в среднем больше гиппокамп — важная часть мозга, отвечающая за память и обучение. С возрастом она обычно уменьшается, что связано с ухудшением памяти и повышенным риском деменции.

Езда на велосипеде помогает сохранить его объём и даже стимулирует появление новых нервных клеток, что поддерживает умственные способности.

Польза для всех, даже для генетически предрасположенных

Даже у людей с геном, который повышает риск болезни Альцгеймера в 10 раз, регулярная езда на велосипеде приносит пользу, хоть и в меньшей степени, чем у остальных. Это значит, что активный образ жизни может частично нивелировать наследственные риски.

Немного о нюансах

Исследования — наблюдательные, то есть показывают связь, но не доказывают ее. Кроме того, данные собирались один раз в начале исследования, и если участники меняли стиль передвижения, это не учитывалось.

Если вы еще думаете, стоит ли пересаживаться на велосипед, ответ однозначен — стоит. Это не только заряд бодрости и свежего воздуха, но и тренировка для вашего мозга, хоть и не доказанная.

Ветер в лицо, свобода движения и забота о здоровье — все это вы получите, просто крутя педали.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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