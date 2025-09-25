Городовой / Город / Где в Ленобласти скрываются росомаха и карбоновые скалы? Обзор Вепсского леса
Где в Ленобласти скрываются росомаха и карбоновые скалы? Обзор Вепсского леса

Опубликовано: 25 сентября 2025 16:15
"Вепсский лес"
Городовой ру

Здесь до сих пор живут вепсы и хранятся старые сосняки.

Природный парк "Вепсский лес" — это уникальная территория Ленинградской области, где до сих пор сохранились старые сосняки и ельники, редкие звери и озёра, спрятанные среди карбоновых скал.

География и масштабы

Парк занимает почти 190 тысяч гектаров на Вепсовской возвышенности. Среди лесов и болот здесь встречаются редкие геологические явления — карбоновые отторженцы. Это гряды пород каменноугольного периода, которым более 320 миллионов лет.

Озёра и реки

Вепсский лес богат водоёмами. Самое крупное — Леринское озеро, а в резервате "Висячие озёра" можно увидеть цепочки водоёмов, словно зависших над долиной реки Оять.

Леса и болота

Здесь сохранились старовозрастные еловые и сосновые массивы, которые практически не тронуло хозяйство. Именно такие леса важны для существования редких организмов, исчезающих в изменённых человеком экосистемах.

Животные и растения

Вепсский лес богат дикой фауной: здесь встречается бурый медведь и даже росомаха — большая редкость для области. На озёрах можно увидеть чернозобую гагару, почти исчезнувшую в других районах.

В Красную книгу занесены более 20 видов птиц, а также редкие растения — от венерина башмачка до бузульника сибирского.

Культура и люди

Парк ценен не только природой, но и культурой: это территория традиционного проживания вепсов — малой народности с самобытным языком и традициями.

Зачем ехать

Вепсский лес — это возможность увидеть природу такой, какой она была века назад. Здесь ждут прозрачные озёра, вековые сосны и редкие птицы. Если хочется тишины и настоящей северной тайги, стоит приехать именно сюда.

А ещё в парке проложены действующие экотропы: например, Курбинская тропа длиной около 3 км проходит мимо озёр и болот. Есть и другие маршруты — Лукинская тропа, путь «К Святому камню» и несколько более длинных вариантов. Каждый сможет выбрать прогулку по душе!

Автор:
Елизавета Астахова
Город
