Ветки терна ломятся от ягод: хитрые уловки дорастить урожай, если куст не выдержал и треснул

Способы, которые работают на любых кустах

Рекордно большой урожай приносит не только радость и гордость, но и проблемы. Куст может обломиться под тяжестью ягод. Такое произошло с дачницей из Пензенской области, о чем она написала редакции журнала "Моя прекрасная дача".

Женщина рассказала, что в особо урожайное лето ветки яблонь, слив и садового терна наклонились до земли. Спасали только вовремя поставленные подпорки. Но один крупный высокий куст спасти не удалось. Садовый терн разломился пополам.

Садоводы попытались спасти не успевший дозреть урожай и не прогадали. Они поставили отломленную ветку в большое ведро с водой и регулярно его наполняли. Идея сработала - куст не повял, урожай удалось дорастить и получить к концу августа целое ведро спелых терпких ягод. Автор письма советует всем, кто окажется в таком положении, доращивать урожай в воде.

А чтобы деревья и кусты не ломались, садоводам дают советы.

Что делать, чтобы ветки не обломились

Установите подпорки. Вбейте вокруг куста несколько колышков и натяните между ними верёвку или шпагат, подвязывая самые тяжёлые ветки. Можно использовать готовые металлические или пластиковые подпорки для ягодных кустов из садовых магазинов.

Сделайте каркас из реек. Если куст большой и раскидистый, сколотите из тонких реек квадрат или треугольник, установите его на опоры и аккуратно поднимите ветки. Так они не будут лежать на земле и получат больше солнца.

Подвяжите отдельные ветки к центральному колу. Если куст компактный, можно вбить один высокий кол в центр и подвязать к нему самые нагруженные ветки.

Что делать, если ветка уже треснула

Свежий надлом можно спасти. Плотно прижмите треснувшую ветку к стволу или к другой ветке, зафиксируйте бинтом. Поверх можно наложить шину из тонкой рейки. Чаще всего после такой травмы ветка продолжает плодоносить.

После сбора ягод проведите омолаживающую обрезку. Удалите все старые, слабые и растущие внутрь куста ветки. Сильные молодые побеги укоротите на треть, чтобы стимулировать ветвление. На следующий год куст будет более крепким и сможет выдержать даже богатый урожай без подпорок.

