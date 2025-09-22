От «сударь-с» до «товарищ»: история одной буквы в конце слова

Сегодня словоерс почти не используется, его можно встретить разве что в исторических книгах, фильмах или ироничных разговорах.

В XIX веке в русском языке была популярна необычная языковая форма — к некоторым словам добавляли частицу «-с». Скажем, «да-с», «нет-с», «сударь-с».

Сейчас это может показаться странным, но тогда такая частица имела свое особое значение и была частью разговорной культуры.

Что такое словоерс?

Эта частица называлась «словоерс». Название складывается из букв «с» — «слово» и «Ъ» — «ер» (твердый знак), которые были важной частью старой русской азбуки.

Изначально словоерс — это сокращение от слов «сударь» или «сударыня», которыми вежливо обращались к собеседнику, пишет dic.academic.ru.

Вместо полного слова просто добавляли к концу слова частицу «-с», чтобы показать уважение.

Как использовался словоерс?

Словоерс применялся в разговоре для проявления уважения и почтения к собеседнику. Это было вежливо и галантно.

Употребляли его не только дворяне и чиновники, но и врачи, которые обращались с почтением ко всем. Даже горничные обучались так говорить с господами, чтобы показывать хорошие манеры.

Примеры того времени — «да-с», «нет-с», «извольте-с», «присаживайтес-с». Это не просто слова, а часть культурного этикета, пишет techinsider.ru.

Как менялось отношение к словоерсу?

Со временем словоерс стал терять свой прежний статус и значение. Среди чиновников он начал восприниматься как знак заискивания — когда человек унижает себя перед вышестоящими.

В низших слоях общества словоерс был почти не принят, считался манерой высших кругов. К тому же новая прогрессивная молодежь XIX века переставала использовать его, считая устаревшей формой вежливости.

Что случилось после революции 1917 года?

После Октябрьской революции словоерс как обращение был объявлен пережитком царских времен и усердно вытеснялся новой лексикой — «товарищ», «гражданин», пишет Коммерсант.

Советская власть сознательно вычеркнула все, что напоминало о дореволюционных порядках. В том числе и словоерс.

Тем не менее часть интеллигенции, профессура и врачи старой закалки иногда использовали словоерс тайно, как символ старой культуры и статуса.

Со временем это тоже сошло на нет, а сама частица стала восприниматься скорее как забавное или даже ироничное устаревшее выражение.