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Этнодеревни, юрты и мастер-классы: как отметят Сабантуй под Петербургом и что ждет гостей на масштабном межрегиональном празднике

Опубликовано: 26 мая 2025 19:01
Сабантуй, праздник
Этнодеревни, юрты и мастер-классы: как отметят Сабантуй под Петербургом и что ждет гостей на масштабном межрегиональном празднике
globallookpress/Sergey Elagin

Какие этнодеревни развернутся на Сабантуе и как познакомиться с традиционным бытом двух народов?

7 июня в Ленинградской области (Всеволожский район, деревня Энколово, ул. Мира, д. 2) пройдет масштабный межрегиональный праздник Сабантуй, организованный Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга.

Гостей ждет яркое погружение в культуру Татарстана и Башкортостана через традиции, спорт, гастрономию и искусство. Сабантуй — это уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием двух братских народов.

Этнодеревни: татарский аул и башкирский двор

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на территории праздника развернутся аутентичные этнодеревни: татарский аул с юртами, ремесленными мастерскими и интерактивными экскурсиями; башкирский двор, где можно познакомиться с традиционным бытом и принять участие в мастер-классах.

Гости смогут окунуться в атмосферу традиционной жизни татар и башкир.

Зрелищные шоу и спортивные состязания

Гвоздем программы станут шоу профессиональных канатоходцев, поединки по национальной борьбе на поясах «Куряш». На главной сцене состоится концерт с участием звезд эстрады Татарстана и Башкортостана.

Фольклорная сцена представит выступления народных коллективов. В спортивных зонах пройдут турниры по национальным видам спорта, массовые соревнования и детская олимпиада народных игр.

Национальная кухня: угощения для гурманов

Гостей угостят блюдами татарской и башкирской кухни. Шурпа, Бешбармак, Биштек, Эчпочмак, Плов и многое другое можно будет попробовать прямо на празднике.

История праздника: от древности до современности

Сабантуй — это древний народный праздник окончания весенних полевых работ, который широко отмечают татары и башкиры. Название происходит от тюркских слов: сабан — плуг, туй — праздник, что буквально означает «праздник плуга».

Считается, что первые письменные упоминания о Сабантуе относятся к 921 году, когда арабский путешественник и посол Ибн Фадлан описал этот праздник в городе Булгар на территории современного Татарстана.

Со временем Сабантуй приобрел статус государственного праздника и стал межнациональным событием, отмечаемым не только в Татарстане, Бурятии и Башкортостане, но и в других регионах России и за рубежом. Сабантуй — это праздник, объединяющий людей разных национальностей и культур.

Что еще посмотреть в Энколово?

Энколово — живописная деревня в Ленинградской области, окруженная природой и насыщенная культурными событиями. Здесь можно найти интересные места для отдыха на природе, активных развлечений и знакомства с местными традициями. Вот что стоит посмотреть и посетить в Энколово и окрестностях:

  • Конноспортивный клуб «Дерби» — это известная площадка для любителей верховой езды и конных прогулок. Здесь проходят международные соревнования по конкуру, а также доступны занятия для начинающих и опытных всадников.
  • Изумрудное озеро. Оно находится в окрестностях Энколово, популярное место для прогулок, пикников, купания и катания на коньках зимой.
  • Зубровник. Тематический парк и зоопарк в Токсово недалеко от Энколово. Здесь можно увидеть зубров, поучаствовать в прогулках по природе, посетить детские площадки и зоны для пикника.
  • Памятник природы «Токсовские высоты». Природная достопримечательность рядом с Энколово — холмистая местность с живописными видами, тропами для прогулок и возможностью насладиться природой Ленинградской области.
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Автор:
Ксения Пронина
Город
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