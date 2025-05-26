Этнодеревни, юрты и мастер-классы: как отметят Сабантуй под Петербургом и что ждет гостей на масштабном межрегиональном празднике

Какие этнодеревни развернутся на Сабантуе и как познакомиться с традиционным бытом двух народов?

7 июня в Ленинградской области (Всеволожский район, деревня Энколово, ул. Мира, д. 2) пройдет масштабный межрегиональный праздник Сабантуй, организованный Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга.

Гостей ждет яркое погружение в культуру Татарстана и Башкортостана через традиции, спорт, гастрономию и искусство. Сабантуй — это уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием двух братских народов.

Этнодеревни: татарский аул и башкирский двор

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на территории праздника развернутся аутентичные этнодеревни: татарский аул с юртами, ремесленными мастерскими и интерактивными экскурсиями; башкирский двор, где можно познакомиться с традиционным бытом и принять участие в мастер-классах.

Гости смогут окунуться в атмосферу традиционной жизни татар и башкир.

Зрелищные шоу и спортивные состязания

Гвоздем программы станут шоу профессиональных канатоходцев, поединки по национальной борьбе на поясах «Куряш». На главной сцене состоится концерт с участием звезд эстрады Татарстана и Башкортостана.

Фольклорная сцена представит выступления народных коллективов. В спортивных зонах пройдут турниры по национальным видам спорта, массовые соревнования и детская олимпиада народных игр.

Национальная кухня: угощения для гурманов

Гостей угостят блюдами татарской и башкирской кухни. Шурпа, Бешбармак, Биштек, Эчпочмак, Плов и многое другое можно будет попробовать прямо на празднике.

История праздника: от древности до современности

Сабантуй — это древний народный праздник окончания весенних полевых работ, который широко отмечают татары и башкиры. Название происходит от тюркских слов: сабан — плуг, туй — праздник, что буквально означает «праздник плуга».

Считается, что первые письменные упоминания о Сабантуе относятся к 921 году, когда арабский путешественник и посол Ибн Фадлан описал этот праздник в городе Булгар на территории современного Татарстана.

Со временем Сабантуй приобрел статус государственного праздника и стал межнациональным событием, отмечаемым не только в Татарстане, Бурятии и Башкортостане, но и в других регионах России и за рубежом. Сабантуй — это праздник, объединяющий людей разных национальностей и культур.

Что еще посмотреть в Энколово?

Энколово — живописная деревня в Ленинградской области, окруженная природой и насыщенная культурными событиями. Здесь можно найти интересные места для отдыха на природе, активных развлечений и знакомства с местными традициями. Вот что стоит посмотреть и посетить в Энколово и окрестностях: