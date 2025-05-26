Этнодеревни, юрты и мастер-классы: как отметят Сабантуй под Петербургом и что ждет гостей на масштабном межрегиональном празднике

7 июня в Ленинградской области (Всеволожский район, деревня Энколово, ул. Мира, д. 2) пройдет масштабный межрегиональный праздник Сабантуй, организованный Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга.
Гостей ждет яркое погружение в культуру Татарстана и Башкортостана через традиции, спорт, гастрономию и искусство. Сабантуй — это уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием двух братских народов.
Этнодеревни: татарский аул и башкирский двор
Как сообщили в пресс-службе Смольного, на территории праздника развернутся аутентичные этнодеревни: татарский аул с юртами, ремесленными мастерскими и интерактивными экскурсиями; башкирский двор, где можно познакомиться с традиционным бытом и принять участие в мастер-классах.
Гости смогут окунуться в атмосферу традиционной жизни татар и башкир.
Зрелищные шоу и спортивные состязания
Гвоздем программы станут шоу профессиональных канатоходцев, поединки по национальной борьбе на поясах «Куряш». На главной сцене состоится концерт с участием звезд эстрады Татарстана и Башкортостана.
Фольклорная сцена представит выступления народных коллективов. В спортивных зонах пройдут турниры по национальным видам спорта, массовые соревнования и детская олимпиада народных игр.
Национальная кухня: угощения для гурманов
Гостей угостят блюдами татарской и башкирской кухни. Шурпа, Бешбармак, Биштек, Эчпочмак, Плов и многое другое можно будет попробовать прямо на празднике.
История праздника: от древности до современности
Сабантуй — это древний народный праздник окончания весенних полевых работ, который широко отмечают татары и башкиры. Название происходит от тюркских слов: сабан — плуг, туй — праздник, что буквально означает «праздник плуга».
Считается, что первые письменные упоминания о Сабантуе относятся к 921 году, когда арабский путешественник и посол Ибн Фадлан описал этот праздник в городе Булгар на территории современного Татарстана.
Со временем Сабантуй приобрел статус государственного праздника и стал межнациональным событием, отмечаемым не только в Татарстане, Бурятии и Башкортостане, но и в других регионах России и за рубежом. Сабантуй — это праздник, объединяющий людей разных национальностей и культур.
Что еще посмотреть в Энколово?
Энколово — живописная деревня в Ленинградской области, окруженная природой и насыщенная культурными событиями. Здесь можно найти интересные места для отдыха на природе, активных развлечений и знакомства с местными традициями. Вот что стоит посмотреть и посетить в Энколово и окрестностях:
- Конноспортивный клуб «Дерби» — это известная площадка для любителей верховой езды и конных прогулок. Здесь проходят международные соревнования по конкуру, а также доступны занятия для начинающих и опытных всадников.
- Изумрудное озеро. Оно находится в окрестностях Энколово, популярное место для прогулок, пикников, купания и катания на коньках зимой.
- Зубровник. Тематический парк и зоопарк в Токсово недалеко от Энколово. Здесь можно увидеть зубров, поучаствовать в прогулках по природе, посетить детские площадки и зоны для пикника.
- Памятник природы «Токсовские высоты». Природная достопримечательность рядом с Энколово — холмистая местность с живописными видами, тропами для прогулок и возможностью насладиться природой Ленинградской области.