Тропа Рюрика: что предлагают «трансформационные выезды» для петербургских мужчин и стоит ли отстегивать такие деньги за духовный рост

«Трансформационные выезды» для самых брутальных призваны перезагрузиться и, как пишут организаторы таких внецивилизационных сборищ, «найти ответы на важные вопросы».
Чтобы выйти на новый духовный уровень, мужчинам предлагают выехать куда-нибудь подальше — в Ленобласть или Карелию. В поисках себя — за дорого.
Тропа Рюрика за сто тысяч: мужские забавы за пределами цивилизации
Там сильный пол 3-4 дня перетягивает канат, прыгает через огонь, проходит воистину викинговские испытания и устраивает пышные пиршества. Самые счастливые готовы отстегнуть за это удовольствие до ₽100 тыс. Лишь бы пройтись тропой Рюрика Новгородского.
Цена за возможность вернуться к корням может быть довольно высокой.
«Бухлоход» или «Код Вальхалла»: ретриты на любой вкус и кошелек
Для тех, кому этот мир и без того абсолютно понятен, есть более бюджетный вариант — «Бухлоход» — тур выходного дня на плоту. (23 тысячи).
Как пишет Лента новостей Петербурга, для викингов в душе есть два варианта: «Путь викинга» (100 тысяч) и «Код Вальхалла» (60 тысяч).
Выбор зависит от бюджета и степени готовности к экстремальным приключениям.
Карелия: суровые викинги и духовная перезагрузка
В Карелии запустили ретрит-туры для мужчин, где за 60 тысяч рублей можно погрузиться в эпоху викингов. Участники осваивают боевые искусства, учатся обращаться с холодным оружием, чеканить монеты и выживать в дикой природе.
Программа обещает не только физическое развитие, но и духовную перезагрузку в окружении карельской природы.
Такие туры помогают снять стресс, развить смекалку, уверенность и навыки работы в команде. Многие задания требуют совместных усилий, что способствует новым знакомствам.
Организаторы подчеркивают, что это возможность выйти из зоны комфорта и вернуться домой свежим и обновленным. Ретриты предоставляют возможность раскрыть скрытые таланты и найти новые способы самовыражения.
Нестандартный отдых: разнообразие и вдохновение
Цена включает проживание, питание и все активности, что делает ее привлекательной для тех, кто ищет нестандартный отдых. Такие программы подходят мужчинам, желающим разнообразить жизнь и найти новые источники вдохновения. Это шанс вырваться из рутины и пережить незабываемые приключения.
Но что насчет реальной пользы? Может ли такой тур помочь выгоревшему мужчине перезагрузиться и набраться сил? Все зависит от того, в каком состоянии находится человек здесь и сейчас. Эффективность ретрита зависит от индивидуальных потребностей и ожиданий.
Физическая активность, свежий воздух и мужская компания: рецепт перезагрузки
Если мужчина действительно выгорел от однообразной офисной работы, испытывает острый дефицит физической активности и чувствует себя белкой в колесе, то подобное мероприятие — отличный шанс встряхнуться. Физическая активность, новые занятия, свежий воздух и мужская компания — идеальный вариант для поиска новых смыслов и основательной перезагрузки.
Сочетание этих факторов способствует психологическому и физическому восстановлению.