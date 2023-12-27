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Вместо банальной нарезки: вот как подают колбасу на Новый год шеф-повара

Вместо банальной нарезки: вот как подают колбасу на Новый год шеф-повара
Как подать колбасу к праздничному столу

Повторить может каждая хозяйка.

На новогодний стол часто подают колбасную нарезку. Но такой закуской гостей вряд ли получится удивить. Шеф-повар Святослав Спиваков поделился более оригинальным рецептом.

Эксперт отметил, что жарить или запекать колбасу не стоит. При воздействии высоких температур содержащиеся в ней компоненты окисляются и становятся мощными канцерогенами. Поэтому оптимальным вариантом станут канапе.

«Я рекомендую самые интересные сочетания. Колбаса хорошо гармонирует с подсоленным сыром, соленым огурцом, оливками и дольками лимона. Используйте шпажки или зубочистки, чтобы соединить компоненты. Такая закуска готовится быстро и получается необычной», — подчеркнул кулинар в беседе с «Городовым».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Эксклюзив Советы эксперта Рецепты
27 декабря 2023 12:00
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