ВМО опубликовала прогноз: глобальное потепление прогнозируется с мая по июль 2026 года

Почему лето 2026 будет жарче обычного

Всемирная метеорологическая организация только что обнародовала глобальный прогноз на ближайшие три месяца - с мая по июль 2026 года.

Картина вырисовывается интересная: океаны готовят сюрпризы, а температура воздуха на суше почти везде будет выше нормы.

В первом квартале 2026 года глобальная температура поверхности моря в целом превышала привычные значения. Но есть важное исключение - центральная и восточная части экваториальной зоны Тихого океана.

Там показатели держались вблизи средних многолетних отметок. А это, как поясняют специалисты, соответствует нейтральной фазе Эль-Ниньо.

В Индийском океане никаких температурных аномалий не зафиксировали. А вот Атлантика отличилась: вода там была выше нормы и в северной, и в южной тропических зонах, а также во внетропической части океана.

И главная новость: прогноз на май–июнь–июль указывает на быстрое развитие Эль-Ниньо. То есть нейтральная фаза долго не продержится.

Где будет жарче всего

По мнению специалистов ВМО, температура воздуха на суше в ближайшие месяцы почти повсеместно окажется выше нормы. Вероятность этого оценивается в 70–80%.

Вот конкретные регионы, где аномальное тепло проявится сильнее всего:

Северная Америка - теплее всего на юге континента, а также в Центральной Америке и Карибском бассейне. На севере потепление тоже ожидается, но с меньшей уверенностью.

- теплее всего на юге континента, а также в Центральной Америке и Карибском бассейне. На севере потепление тоже ожидается, но с меньшей уверенностью. Европа и Северная Африка - тоже, скорее всего, будут теплее обычного.

- тоже, скорее всего, будут теплее обычного. Южная Америка - аномальное тепло наиболее вероятно в северной и центральной частях.

- аномальное тепло наиболее вероятно в северной и центральной частях. Австралия - температура немного выше нормы, особенно на западе и юге.

- температура немного выше нормы, особенно на западе и юге. Новая Зеландия и Южная Африка - там тоже повышенная вероятность теплой погоды.

- там тоже повышенная вероятность теплой погоды. Тропический пояс - здесь сигнал потепления выражен особенно сильно и устойчиво, прежде всего над экваториальной Африкой и островами Юго-Восточной Азии.

Совет для тех, кто планирует отпуск или поездки

Европе, скорее всего, будет жарче обычного - кондиционеры в отелях брать на заметку; если планируете на острова Юго-Восточной Азии или в экваториальную Африку - готовьтесь к серьезному пеклу, там сигнал потепления самый устойчивый; в Северную Атлантику, наоборот, лучше прихватить теплые вещи - даже летом может быть прохладно; следите за развитием Эль-Ниньо - если явление наберет силу, погода может преподносить сюрпризы по всему миру.

К глобальному потеплению привыкать не перестать, но теперь хотя бы знаете, где и когда ждать самых ярких проявлений. Упакуйте чемоданы с умом!

