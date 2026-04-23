ВМО опубликовала прогноз: глобальное потепление прогнозируется с мая по июль 2026 года

Всемирная метеорологическая организация только что обнародовала глобальный прогноз на ближайшие три месяца - с мая по июль 2026 года.
Картина вырисовывается интересная: океаны готовят сюрпризы, а температура воздуха на суше почти везде будет выше нормы.
В первом квартале 2026 года глобальная температура поверхности моря в целом превышала привычные значения. Но есть важное исключение - центральная и восточная части экваториальной зоны Тихого океана.
Там показатели держались вблизи средних многолетних отметок. А это, как поясняют специалисты, соответствует нейтральной фазе Эль-Ниньо.
В Индийском океане никаких температурных аномалий не зафиксировали. А вот Атлантика отличилась: вода там была выше нормы и в северной, и в южной тропических зонах, а также во внетропической части океана.
И главная новость: прогноз на май–июнь–июль указывает на быстрое развитие Эль-Ниньо. То есть нейтральная фаза долго не продержится.
Где будет жарче всего
По мнению специалистов ВМО, температура воздуха на суше в ближайшие месяцы почти повсеместно окажется выше нормы. Вероятность этого оценивается в 70–80%.
Вот конкретные регионы, где аномальное тепло проявится сильнее всего:
- Северная Америка - теплее всего на юге континента, а также в Центральной Америке и Карибском бассейне. На севере потепление тоже ожидается, но с меньшей уверенностью.
- Европа и Северная Африка - тоже, скорее всего, будут теплее обычного.
- Южная Америка - аномальное тепло наиболее вероятно в северной и центральной частях.
- Австралия - температура немного выше нормы, особенно на западе и юге.
- Новая Зеландия и Южная Африка - там тоже повышенная вероятность теплой погоды.
- Тропический пояс - здесь сигнал потепления выражен особенно сильно и устойчиво, прежде всего над экваториальной Африкой и островами Юго-Восточной Азии.
Совет для тех, кто планирует отпуск или поездки
- Европе, скорее всего, будет жарче обычного - кондиционеры в отелях брать на заметку;
- если планируете на острова Юго-Восточной Азии или в экваториальную Африку - готовьтесь к серьезному пеклу, там сигнал потепления самый устойчивый;
- в Северную Атлантику, наоборот, лучше прихватить теплые вещи - даже летом может быть прохладно;
- следите за развитием Эль-Ниньо - если явление наберет силу, погода может преподносить сюрпризы по всему миру.
К глобальному потеплению привыкать не перестать, но теперь хотя бы знаете, где и когда ждать самых ярких проявлений. Упакуйте чемоданы с умом!
