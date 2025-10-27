Внимание на порядок букв: как в 2025-м отличить мошенников от «Сбера», если звонят или пишут с номера 900

В Петербурге продолжают учащаться случаи, когда людям звонят «из Сбера» — и на экране действительно высвечивается номер 900.
Проблема в том, что современные мошенники легко подменяют Caller ID, заставляя телефон показывать любой номер. И если раньше главный совет был «не верь незнакомым цифрам», то теперь нужно научиться замечать мелочи, даже если все кричит, что перед тобой оператор.
Когда номер — не гарантия
«Сбер» официально подтверждает: мошенники могут звонить с поддельных номеров, в том числе коротких. Технологии IP-телефонии позволяют подделать всё, вплоть до имени отправителя.
Поэтому звонок с «900» — не доказательство, что на линии сотрудник банка.
Как распознать подделку по буквам
Первая проверка — сообщение, мошенники ведут атаку по нескольким фронтам, посылая пользователю СМС оповещения во время диалога.
Настоящие ссылки от банка всегда начинаются с https://www.sberbank.com/. Если видите «sbеr», «sber-bonus», «sberbank.ru-online» — это фишинговый сайт. Часто злоумышленники используют подмену букв: латинскую «а» вместо русской, или добавляют лишний символ.
Ещё одна подсказка — имя отправителя. Банк пишет либо кириллицей («СБЕР»), либо в виде официального латинского бренда («SBERBANK»). Если приходит сообщение от «S8ER» или «SBER_RU» — это фальшивка.
Что спрашивают только мошенники
Настоящие сотрудники «Сбера» никогда не попросят:
- назвать пароль от «Сбербанк Онлайн»;
- продиктовать код из SMS;
- сообщить CVV, ПИН или логин.
Если собеседник торопит, пугает «блокировкой карты» и требует перевести деньги на «безопасный счёт» — бросайте трубку. Опционально можно нагрубить, но тогда они могут взяться за вас с особым усердием.
Что делать, если сомневаетесь
- Не переходите по ссылке из SMS, пока не проверите домен.
- Не перезванивайте по тому же номеру — введите 900 вручную.
- Сообщите о звонке в банк и оператору связи.
- Заблокируйте номер.
Сегодня мошенники всё чаще атакуют через «знакомые» каналы — мессенджеры, короткие номера и рассылки, похожие на официальные. Роскомнадзор уже внедрил систему «Антифрод», которая блокирует подменные звонки, но идеальной защиты пока нет.
Так что главное оружие против киберпреступников — не антивирус и не приложение, а внимательность. Иногда одна лишняя буква в ссылке или странная фраза в голосе собеседника спасают ваши деньги лучше любой защиты.