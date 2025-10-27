Внимание на порядок букв: как в 2025-м отличить мошенников от «Сбера», если звонят или пишут с номера 900

Проблема обрела масштаб катастрофы и влечет за собой тысячи уголовных дел.

В Петербурге продолжают учащаться случаи, когда людям звонят «из Сбера» — и на экране действительно высвечивается номер 900.

Проблема в том, что современные мошенники легко подменяют Caller ID, заставляя телефон показывать любой номер. И если раньше главный совет был «не верь незнакомым цифрам», то теперь нужно научиться замечать мелочи, даже если все кричит, что перед тобой оператор.

Когда номер — не гарантия

«Сбер» официально подтверждает: мошенники могут звонить с поддельных номеров, в том числе коротких. Технологии IP-телефонии позволяют подделать всё, вплоть до имени отправителя.

Поэтому звонок с «900» — не доказательство, что на линии сотрудник банка.

Как распознать подделку по буквам

Первая проверка — сообщение, мошенники ведут атаку по нескольким фронтам, посылая пользователю СМС оповещения во время диалога.

Настоящие ссылки от банка всегда начинаются с https://www.sberbank.com/. Если видите «sbеr», «sber-bonus», «sberbank.ru-online» — это фишинговый сайт. Часто злоумышленники используют подмену букв: латинскую «а» вместо русской, или добавляют лишний символ.

Ещё одна подсказка — имя отправителя. Банк пишет либо кириллицей («СБЕР»), либо в виде официального латинского бренда («SBERBANK»). Если приходит сообщение от «S8ER» или «SBER_RU» — это фальшивка.

Что спрашивают только мошенники

Настоящие сотрудники «Сбера» никогда не попросят:

назвать пароль от «Сбербанк Онлайн»;

продиктовать код из SMS;

сообщить CVV, ПИН или логин.

Если собеседник торопит, пугает «блокировкой карты» и требует перевести деньги на «безопасный счёт» — бросайте трубку. Опционально можно нагрубить, но тогда они могут взяться за вас с особым усердием.

Что делать, если сомневаетесь

Не переходите по ссылке из SMS, пока не проверите домен.

Не перезванивайте по тому же номеру — введите 900 вручную.

Сообщите о звонке в банк и оператору связи.

Заблокируйте номер.

Сегодня мошенники всё чаще атакуют через «знакомые» каналы — мессенджеры, короткие номера и рассылки, похожие на официальные. Роскомнадзор уже внедрил систему «Антифрод», которая блокирует подменные звонки, но идеальной защиты пока нет.

Так что главное оружие против киберпреступников — не антивирус и не приложение, а внимательность. Иногда одна лишняя буква в ссылке или странная фраза в голосе собеседника спасают ваши деньги лучше любой защиты.