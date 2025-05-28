Во время Бородинской битвы поставили рекорд, который до сих пор остается не побитым

Прошло более двух веков с тех пор, как близ деревни Бородино сошлись армии Наполеона и Кутузова. Но несмотря на все войны и конфликты, случившиеся с тех пор, ни одна однодневная битва не смогла повторить масштаб этой кровавой схватки.

Бородинское сражение до сих пор удерживает звание самого масштабного однодневного боя в истории человечества — по числу участников и количеству потерь.

Масштабы, достойные легенды

7 сентября 1812 года на поле вышли, по разным оценкам, до 250 тысяч человек — около 120 тысяч русских и 130 тысяч французов. В сумме это больше, чем население среднего российского города.

На квадратные километры падали тысячи ядер, пуль и сабельных ударов. Почти в каждом квадратном метре пространства кто-то сражался, умирал или отступал. Ни до, ни после человечество не видело столь масштабной и плотной однодневной бойни.

Кровавый час

Потери с обеих сторон тоже поражают воображение: около 70 тысяч убитых и раненых за 12 часов. Это значит, что каждый час битва уносила 6 тысяч жизней. Такую цену заплатили обе армии за контроль над полем, которое в итоге, пусть и временно, осталось за Наполеоном.

Но даже сам император впоследствии признал, что русская армия не была сломлена. Да, путь на Москву был открыт, но победа досталась слишком дорогой ценой. Русские силы не были уничтожены, они отступили организованно, сохранив боеспособность.

Кто же всё-таки победил?

С тех пор историки двух стран так и не пришли к единому мнению. Французы считают, что выиграли — ведь поле осталось за ними, и они продвинулись к Москве.

Русские ученые уверены, что победа — за ними, потому что армия сохранилась, а Наполеон, хоть и вошёл в Москву, проиграл всю кампанию.

Наследие

Бородинская битва вошла в учебники, литературу и даже народную память как сражение титанов. Ни одна из последующих битв — ни при Сомме, ни на Курской дуге, ни в Мосуле — не смогла повторить рекордную концентрацию войск и смертей на таком ограниченном участке земли и в такие краткие сроки.

Именно поэтому этот рекорд остаётся непревзойдённым — и, возможно, таким останется навсегда.