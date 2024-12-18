Во всей России их называют сосульками: только в Петербурге узаконили слово «сосуля»

Ставшая крылатой фраза Валентины Матвиенко о «сбивании сосуль лазером», официально признано частью русского языка лингвистами из Петербурга.

Старший научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Елена Геккина еще в 2016 году заявляла, что «сосуля» и «сосулька» равноправны. Более того, слово оказалось не только разговорным, но и общеупотребительным. Оказывается, это вовсе не новое изобретение, а слово с глубокими корнями.

«Сосуля» упоминается в словаре Владимира Даля, правда, в значении «сосун». Про наледь там ничего не сказано. Однако, как отмечают лингвисты, слово встречалось в художественной литературе у Максима Горького, Владимира Набокова и даже Василия Белова.

Особое открытие: это слово использовала сама императрица Екатерина II. Как утверждает Елена Геккина, Екатерина сравнивала свои бусы с сосулями.

Тем не менее, доктор педагогических наук Елена Казакова считает, что слово «сосуля» лучше оставить для художественных приемов, нежели вводить его в обиход. Причина — его низменные коннотации в некоторых диалектах.

Как бы то ни было, «сосуля» остается примером того, как язык впитывает новые смыслы, а иногда возвращает к жизни забытые слова.