Вода по-новому: от Ломоносова до Кронштадта — масштабная перестройка сетей, и кто первым почувствует перемены

Трубопровод будет построен двумя параллельными нитками, каждая из которых будет иметь диаметр не менее 70 сантиметров.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о начале масштабной реконструкции системы водоснабжения в Ломоносове и Кронштадтском районе, сообщила пресс-служба городской администрации.

На этих участках проведут работы по замене и обновлению инженерных коммуникаций — от Ораниенбаумского проспекта до Иликовской дороги в Ломоносове, а также до подводных водопроводов в Кронштадте.

Соответствующие проекты по планированию и определению границ территорий уже утверждены.

Городская администрация подчеркивает важность обновления коммунальной инфраструктуры. По словам главы города Александра Беглова, полностью заменена система подачи тепла в Петродворцовом районе, в Кронштадте продолжаются крупные работы по модернизации котельных.

Мероприятия организованы в рамках областной программы по обновлению сферы коммунальных услуг в период с 2023 по 2027 год. Заложено строительство трубопровода, который на протяжении всего маршрута будет состоять из двух линий диаметром не менее 70 сантиметров.

