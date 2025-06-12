«Волосяное установление» и налог на бороду: какие странные указы издавали российские правители

Российские монархи — люди с большой властью, но порой их решения выглядят настолько странными, что кажется: они жили в своем собственном мире, где логика и здравый смысл уходили на второй план. Рассказываем о нескольких таких необычных указов и поступков, которые показывают, что даже цари и императрицы могли принимать весьма неожиданные решения.

Петр I и бороды

Петр Великий, прославившийся своими реформами и стремлением «приблизить» Россию к Европе, однажды запретил носить бороды. Казалось бы, дело пустяковое, но для русского человека того времени это было настоящим шоком — борода была символом статуса и религиозной принадлежности.

Петр ввел налог на бороды: кто хотел оставить свою растительность на лице — платил, кто не платил — подвергался насильственному бритью. Причем делали это небрежно, оставляя неровности и шрамы — такой себе «модный приговор».

Елизавета Петровна и «волосяное установление»: когда парики стали наказанием

Императрица Елизавета Петровна была известна своей любовью к моде и роскоши. Но однажды мода сыграла с ней злую шутку.

В 1747 году ей привезли новую пудру для волос, которая оказалась настолько плохой, что волосы слиплись, и пудра не смывалась. В отчаянии Елизавета просто сбрила волосы наголо и стала носить черный парик.

Чтобы не быть в этом положении одной, она издала указ — «Волосяное установление», по которому все придворные дамы должны были тоже обриться и носить такие же черные взлохмаченные парики, пока волосы не отрастут, сообщает сайт Вокруг Света.

Тогда целый Петербург, где дамы с плачем подчинялись указу, ходил с ужасными париками. Причем городским дамам разрешили оставить свои волосы, но и им велели поверх носить парики.

Парики в России появились благодаря Петру I и быстро стали частью придворной моды. Их делали из человеческих волос, шерсти и даже конского волоса. Парики были дорогими и требовали ухода, что делало их неудобными, особенно для армии. Тем не менее мода на парики продержалась до конца XVIII века.

Елизавета Петровна, например, имела гардероб из десятков тысяч платьев и задавала тон моде, но ее «волосяной указ» стал одним из самых странных модных приказов в истории России.

Павел I и странные запреты: от слов до бакенбард

Павел I отличался эксцентричностью и даже некоторой паранойей. Он запретил употреблять слова «гражданин», «отечество» и «врач», требуя заменять их на «обыватель», «государство» и «лекарь». Логика таких запретов остается загадкой.

Кроме того, он запретил носить бакенбарды. Позже эти указы отменили, но память о них осталась в истории.