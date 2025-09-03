Городовой / Город / От елки до ярмарки: Новый год в Петербурге начнется в ноябре
От елки до ярмарки: Новый год в Петербурге начнется в ноябре

Опубликовано: 3 сентября 2025 16:01
Новогодний Петербург
От елки до ярмарки: Новый год в Петербурге начнется в ноябре
globallookpress/ Zamir Usmanov

В 2026 году Северная столица вновь окунется в праздничное настроение за счет масштабного оформления.

В городе на Неве заранее готовятся к празднованию Нового года — уже с ноября власти и подрядчики начнут украшать улицы, площади и мосты.

На новогоднее оформление выделяется свыше 350 миллионов рублей.

Что и где зажжется огнем?

Главные новогодние украшения сосредоточены в историческом центре города.

Особое внимание уделяют Дворцовой площади, где установят огромную натуральную ель высотой 20 метров, украшенную игрушками — снеговиками, лошадками, домиками, конфетами и гирляндами.

Обслуживание ели продлится с 20 декабря по 14 января, пишет КП-Петербург.

Еще одна живая елка высотой 15 метров образуется на Кронштадтской площади.

Кроме елок, в городе появятся световые арки и огромные гирлянды. На Малую Садовую вернутся знакомые световые тоннели.

Не обойдется и без тематических скульптур: в Александровском саду можно будет увидеть карету, даму в пышном платье и пару, гуляющую под руку.

Новогодние праздники — это не только декор

Праздничное настроение поддержат городские ярмарки, которые традиционно открываются в декабре. Самая большая ярмарка — на Манежной площади, где гостей ждет волшебный город Конфетенбург.

Также ярмарки расположатся на Дворцовой и Московской площадях, Новой Голландии и Елагин острове тоже будут привлекать новогодних гостей.

Для любителей культурной программы в Петербурге в новогодние дни открываются музеи и театры.

Особое место занимает Эрмитаж с празднично украшенным двором Зимнего дворца и елками в фойе Эрмитажного театра.

Вечерами на фасадах исторических зданий устраивают световые шоу с яркими проекциями, которые наполняют центр города сказочной атмосферой. Монтировать украшения начнут уже 11 ноября.

Автор:
Юлия Аликова
