От елки до ярмарки: Новый год в Петербурге начнется в ноябре

В городе на Неве заранее готовятся к празднованию Нового года — уже с ноября власти и подрядчики начнут украшать улицы, площади и мосты.
На новогоднее оформление выделяется свыше 350 миллионов рублей.
Что и где зажжется огнем?
Главные новогодние украшения сосредоточены в историческом центре города.
Особое внимание уделяют Дворцовой площади, где установят огромную натуральную ель высотой 20 метров, украшенную игрушками — снеговиками, лошадками, домиками, конфетами и гирляндами.
Обслуживание ели продлится с 20 декабря по 14 января, пишет КП-Петербург.
Еще одна живая елка высотой 15 метров образуется на Кронштадтской площади.
Кроме елок, в городе появятся световые арки и огромные гирлянды. На Малую Садовую вернутся знакомые световые тоннели.
Не обойдется и без тематических скульптур: в Александровском саду можно будет увидеть карету, даму в пышном платье и пару, гуляющую под руку.
Новогодние праздники — это не только декор
Праздничное настроение поддержат городские ярмарки, которые традиционно открываются в декабре. Самая большая ярмарка — на Манежной площади, где гостей ждет волшебный город Конфетенбург.
Также ярмарки расположатся на Дворцовой и Московской площадях, Новой Голландии и Елагин острове тоже будут привлекать новогодних гостей.
Для любителей культурной программы в Петербурге в новогодние дни открываются музеи и театры.
Особое место занимает Эрмитаж с празднично украшенным двором Зимнего дворца и елками в фойе Эрмитажного театра.
Вечерами на фасадах исторических зданий устраивают световые шоу с яркими проекциями, которые наполняют центр города сказочной атмосферой. Монтировать украшения начнут уже 11 ноября.