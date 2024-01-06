Волшебство вернется в дом с рождественской шарлоткой: яблоки замените на этот фрукт

Праздничное настроение не уходит после Нового года, так как на носу еще Рождество. А вернуть волшебство в дом поможет невероятно вкусная шарлотка. Только вместо яблок нужно добавить мандарины, чтобы идея удалась.

Вам понадобятся:

мандарины — 3–4 шт.,

яйца — 4 шт.,

сахар — 1 стакан,

мука — 1 стакан,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

В чистой глубокой миске взбейте миксером яйца с сахаром. Нужно засечь примерно 5 минут. За это время смесь станет белой и слегка пышной. Добавьте туда муку, в которую предварительно засыпали разрыхлитель.

Чтобы сохранить воздушность теста, необходимо мешать его силиконовой лопаткой по направлению снизу-вверх. Затем очистите мандарины и, не разделяя на дольки, порежьте их поперек на две части.

Застелите форму для выпечки пергаментом и посыпьте его одной столовой ложкой сахара. Выложите на дно фрукты срезом вниз. Сверху залейте тесто.

Отправьте шарлотку запекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Через 30–35 минут она должна быть готова. Перед подачей переверните пирог, чтобы гости увидели красиво выложенные мандарины, пишет портал «Аймкук».

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