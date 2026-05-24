Автор: Александр Асташкин Вот почему у вас не получается пюре: одна ошибка превращает его в липкую массу — её совершают почти все Городовой ру Картофельное пюре кажется самым простым гарниром, но получается оно не у всех. Стоит немного нарушить технологию — и вместо воздушного нежного пюре получается тяжёлая липкая масса без вкуса. Рецептом идеального пюре поделился автор Дзен-канала "Вкус мира". Ингредиенты: картофель — 1 кг,

молоко — 200 мл,

сливочное масло — 100 г,

соль — 10 г,

Картофель очищаю и нарезаю крупными одинаковыми кусками, чтобы он сварился равномерно. Вот почему у вас не получается пюре: одна ошибка превращает его в липкую массу — её совершают почти все - image 1 Перекладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, добавляю соль и ставлю на огонь. После закипания варю примерно 20 минут до полной мягкости. Полностью сливаю воду и возвращаю кастрюлю на слабый огонь буквально на минуту. Это помогает убрать лишнюю влагу — именно она часто портит текстуру пюре. Разминаю картофель вручную до однородной массы. Важно не использовать блендер — он превращает картофель в клейкую массу. Отдельно подогреваю молоко до горячего состояния. Сначала добавляю в картофель сливочное масло и хорошо перемешиваю, чтобы оно полностью растаяло. Только после этого постепенно вливаю горячее молоко, продолжая аккуратно перемешивать до кремовой и воздушной текстуры. В конце пробую на соль и при необходимости добавляю ещё немного. Примерное время приготовления: 35 минут