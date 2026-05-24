Вот почему у вас не получается пюре: одна ошибка превращает его в липкую массу — её совершают почти все
Вот почему у вас не получается пюре: одна ошибка превращает его в липкую массу — её совершают почти все

Опубликовано: 24 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Картофельное пюре кажется самым простым гарниром, но получается оно не у всех.

Стоит немного нарушить технологию — и вместо воздушного нежного пюре получается тяжёлая липкая масса без вкуса. Рецептом идеального пюре поделился автор Дзен-канала "Вкус мира".

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг,
  • молоко — 200 мл,
  • сливочное масло — 100 г,
  • соль — 10 г,
  • вода — 2 л.

Приготовление

Картофель очищаю и нарезаю крупными одинаковыми кусками, чтобы он сварился равномерно.

Перекладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, добавляю соль и ставлю на огонь. После закипания варю примерно 20 минут до полной мягкости.

Полностью сливаю воду и возвращаю кастрюлю на слабый огонь буквально на минуту. Это помогает убрать лишнюю влагу — именно она часто портит текстуру пюре.

Разминаю картофель вручную до однородной массы. Важно не использовать блендер — он превращает картофель в клейкую массу.

Отдельно подогреваю молоко до горячего состояния. Сначала добавляю в картофель сливочное масло и хорошо перемешиваю, чтобы оно полностью растаяло.

Только после этого постепенно вливаю горячее молоко, продолжая аккуратно перемешивать до кремовой и воздушной текстуры.

В конце пробую на соль и при необходимости добавляю ещё немного.

Примерное время приготовления: 35 минут

