Спустя 20 лет: что случилось с героями «Питер FM» и почему они возвращаются на экраны

Исполнители главных ролей в фильме 2006 года “Питер FM” Евгений Цыганов и Екатерина Федулова вернутся на экраны в продолжении истории под названием “Питер, любовь моя”.

Об этом сообщила режиссер сиквела Полина Кондратьева с беседе с РИА Новости.

Старые герои: любимые актеры снова вместе

“К нашей радости всеми любимые Евгений Цыганов, Екатерина Федулова, Ирина Рахманова вернутся на экраны, и мы наконец-то сможем узнать, что же произошло с героями, которые так полюбились нам в 2006 году”, — рассказала режиссер.

По ее словам, фильм будет снят в эстетике поэтического реализма, а Петербург станет одним из героев, полноценным участником истории.

Создатели пообещали сохранить атмосферу первого фильма, передать идейную составляющую и “сохранить преемственность”.

Проблема дискоммуникации: от техники к душе

Герои первого фильма “Питер FM” были вне зоны доступа из-за реалий того времени. Нестабильная мобильная связь, нарастающий темп жизни. Проблема дискоммуникации была техническая.

В новой картине главная тема останется прежней, но немного в иной вариации.

"У нас нет проблем со связью, мы можем узнать все, что угодно, о ком угодно за три клика, взяв телефон, поехать куда угодно в любой момент времени, но стало ли от этого больше доверительного, душевного общения, теплых разговоров, за которые мы так любим первый фильм?”, — отметила Кондратьева.

Новая метафора: “вне зоны доступа”

Новый фильм делает фразу “вне зоны доступа” глобальной метафорой.

Режиссер добавила, что планирует также передать нужную атмосферу с помощью музыки: если в 2006 году звучание времени было на радио, то сейчас оно будет передаваться через стриминговые сервисы.

Успешный прокат: возвращение “Питер FM”

Продюсер Игорь Толстунов напомнил, что “Питер FM” недавно вышел в повторный прокат и показал хороший результат.

“Мы пару недель назад выпустили его в повторный прокат сейчас в России и получили любопытную обратную связь: это как-то возбудило соцсети, очень много откликов. В принципе, учитывая формат выпуска, очень неплохие сборы”, — отметил он.

Поклонники “Питер FM” с нетерпением ждут продолжения истории, надеясь вновь окунуться в атмосферу Петербурга и встретиться с любимыми героями.