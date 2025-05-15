Петербургский «Фрегат» ждет юных моряков: открылась детская площадка в Новой Голландии

В Новой Голландии открылась детская площадка «Фрегат». Этот многофункциональный комплекс уже стало любимым местом для маленьких петербуржцев, которые любят приключения и морскую тематику.

Стоит разобраться, что представляет собой новый «Фрегат» и чем он может заинтересовать детей и их родителей.

Режим работы и вход: доступность и зависимость от погодных условий

Как указано на сайте Новой Голландии, площадка работает каждый день с 9:00 до 21:00 при условии хорошей погоды. Вход свободный. Это делает ее доступной для всех желающих, однако необходимо учитывать погодные условия, так как во время дождя площадка закрывается в целях безопасности. Учитывая петербургский климат, рекомендуется заранее уточнять информацию о режиме работы «Фрегата».

Многофункциональный комплекс: лестницы, качели, лабиринт и пространственные сети

Детская площадка «Фрегат» — это многофункциональный комплекс, объединяющий в одном игровом пространстве несколько типов игрового оборудования: лестницы, качели, лабиринт, пространственные сети. Это позволяет детям развивать разные навыки и способности, а также получать массу положительных эмоций.

Развитие навыков: лазание, балансирование и ориентация в пространстве

Для перемещения во внутреннем пространстве «Фрегата» и преодоления препятствий посетителям понадобятся навыки лазания, балансирования, ориентации в замкнутом пространстве. Это не только развлекает детей, но и способствует их физическому и умственному развитию.

Прототип: фрегат «Петр и Павел», построенный Петром I

Большой деревянный фрегат появился на острове Новая Голландия в 2016 году. Он является копией каркаса настоящего фрегата «Петр и Павел», который построили в 1698 году в Голландии. Одним из корабельных плотников был Петр Первый, после постройки фрегата он получил аттестат корабельного мастера.

Масштаб фрегата в Новой Голландии близок к оригинальному — 80%, а его размер — 26 м в длину и 6 м в высоту. Впечатляющие размеры площадки позволяют детям почувствовать себя на настоящем корабле и окунуться в мир морских приключений.

Кстати, с Новой Голландии никогда не спускали большие судна — река Мойка для этого была слишком мелкой. Все судостроительный работы проходили на Адмиралтейских верфях, а на острове хранили лес, ремонтировали шлюпки, изготавливали паруса, тестировали модели кораблей и первых подводных лодок.

Обучающая функция: знакомство с устройством корабля в игровой форме

Площадка в виде корабля создана и придумана не только для развлечения детей, но и для того, чтобы они поняли как устроены подобные судна. Внутри фрегата есть канаты, якоря, наверху штурвал, подзорные трубы и пушки. Это позволяет детям в игровой форме познакомиться с основными элементами корабля и узнать о том, как он устроен.

Сезонность и безопасность: открыт только в теплое время года и при хорошей погоде

Важный момент: фрегат открыт только в теплый сезон и до снега. Во время дождя его тоже закрывают в целях безопасности. Это обеспечивает комфорт и безопасность детей во время игры.

Новая Голландия — один из самых популярных парков Петербурга, который привлекает множество посетителей своей красивой территорией, разнообразными мероприятиями и атмосферой творчества. Открытие детской площадки «Фрегат» сделало Новую Голландию еще более привлекательной для семей с детьми.