265 тонн риса под запретом: Россельхознадзор выявил карантинного вредителя в партии из Индии

В морском порту Санкт-Петербурга Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило карантинного вредителя в партии шлифованного риса из Индии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Нарушение регламента: рис под запретом
В рамках контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при ввозе импортной партии шлифованного риса, произведенного в Индии, было выявлено нарушение Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
265 тонн риса, следовавшего морским транспортом в адрес петербургской фирмы, не прошли проверку.
“Малый мучной хрущак”: враг риса
Лабораторные исследования, проведенные специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердили зараженность партии риса малым мучным хрущаком.
В соответствии с действующими нормативными правовыми документами ввоз 265 тонн риса на территорию Российской Федерации запрещен.
Кто такой “малый мучной хрущак”?
Малый мучной хрущак (лат. Tribolium confusum) — это жук семейства чернотелок, который является опасным амбарным вредителем. Он поражает запасы зерна, муки, мучных изделий, а также сухофруктов.