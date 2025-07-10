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265 тонн риса под запретом: Россельхознадзор выявил карантинного вредителя в партии из Индии

Опубликовано: 10 июля 2025 12:33
зараженный рис
265 тонн риса под запретом: Россельхознадзор выявил карантинного вредителя в партии из Индии
globallookpress/Maksim Konstantinov

Это существо могло доставить массу неприятностей.

В морском порту Санкт-Петербурга Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило карантинного вредителя в партии шлифованного риса из Индии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушение регламента: рис под запретом

В рамках контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при ввозе импортной партии шлифованного риса, произведенного в Индии, было выявлено нарушение Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

265 тонн риса, следовавшего морским транспортом в адрес петербургской фирмы, не прошли проверку.

“Малый мучной хрущак”: враг риса

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердили зараженность партии риса малым мучным хрущаком.

В соответствии с действующими нормативными правовыми документами ввоз 265 тонн риса на территорию Российской Федерации запрещен.

Кто такой “малый мучной хрущак”?

Малый мучной хрущак (лат. Tribolium confusum) — это жук семейства чернотелок, который является опасным амбарным вредителем. Он поражает запасы зерна, муки, мучных изделий, а также сухофруктов.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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