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Все, что петербуржцам нужно знать об обстановке в Анапе: состоится ли туристический сезон, как пляжи чистят от мазута

26 декабря 2024 11:47
Все, что петербуржцам нужно знать об обстановке в Анапе: состоится ли туристический сезон, как пляжи чистят от мазута
Все, что петербуржцам нужно знать об обстановке в Анапе: состоится ли туристический сезон, как пляжи чистят от мазута
Фото Городовой.ру

Как разлив нефтепродуктов в Черном море может повлиять на туризм.

Анапа, которая в этом году установила рекордный туристический поток, оказалась в зоне экологической катастрофы: разлив мазута в Черном море стал серьезным вызовом для курортного региона. По данным Минприроды, площадь загрязнения уже достигла 800 кв. км, а на побережье Краснодарского края найдено около 21 мертвой морской свиньи и более 200 птиц. Экологи предупреждают, что загрязнение может распространиться на новые территории, а объем нефтепродуктов, попавших в море, может увеличиться трехкратно.

Пляжи Анапы оказались загрязнены мазутом, который выбрасывает штормами, начиная с 17 декабря. Власти и волонтеры ведут активную уборку, но, как отмечают специалисты, устранить все последствия до лета будет сложно. Председатель научно-экспертного совета ВООП Виктор Данилов-Данильян заявил, что использовать загрязненные пляжи будет невозможно как минимум один курортный сезон.

Тем не менее представители турбизнеса сохраняют оптимизм. Туроператоры пока не фиксируют массовых аннуляций бронирований на лето 2025 года. По их мнению, основной поток клиентов приходится на весну, а значит, у региона есть несколько месяцев на восстановление.

Некоторые туристы уже пересматривают планы и выжидают, но альтернативные направления, такие как Сочи и Геленджик, не всегда подходят для семейного отдыха, традиционно популярного в Анапе. Эксперты полагают, что даже в случае негативного сценария отели с развитой инфраструктурой, включая бассейны и аквапарки, смогут частично компенсировать потери, передает РБК.

Власти Краснодарского края ввели режим ЧС краевого уровня и продолжают работы по ликвидации последствий. Однако экологи подчеркивают, что без федеральной помощи, в том числе от МЧС, полностью устранить последствия катастрофы будет сложно. Пока судьба курортного сезона 2025 года остается под вопросом.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Анапа
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