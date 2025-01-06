Все просто и понятно: как будет проходить индексация выплат работающим пенсионерам в Петербурге

Долгое время работающие пенсионеры в России не получали индексации пенсий, что вызывало справедливое недовольство в обществе. Теперь, с 2025 года, ситуация изменится кардинально. Для индексации даже не понадобится обращаться в Социальный фонд!

С 2025 года в России будет внедрена система автоматической индексации пенсий для работающих пенсионеров. Все будет происходить без участия пенсионера, подавать заявление в Социальный фонд не придется, поделился депутат Госдумы Никита Чаплин.

Долгожданное возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров стало возможным благодаря решению президента РФ, который инициировал внесение необходимых изменений в законодательство.

Принятие этого закона стало важным шагом в социальной политике государства, направленным на поддержку пенсионеров, продолжающих работать и вносить свой вклад в экономику страны. Ранее, работающие пенсионеры не получали индексацию пенсий, что вызывало массовое недовольство.

Принятие этого закона и автоматизация процесса индексации пенсий для работающих пенсионеров являются важным шагом в направлении создания справедливой и эффективной системы социальной защиты в России.