Всего 3 приема – и хилый куст превратится в фабрику гороха: собираю "жирненькие" стручки до осени

Опубликовано: 19 апреля 2026 04:10
 Проверено редакцией
legion-media
Советы по посадке сахарного гороха

Каждый дачник может вырастить сахарный горох на своем участке. Оданко мало кто может похвастаться мясистыми стручками, которые лопаются от спелости.

Дело в том, что многие допускают ошибку, когда семена еще даже не попали в землю, сообщает опытный садовод, автор блога "Идеальный огород".

Когда сажать горох

Этой культуре нужна земля, прогретая минимум до 10 градусов на глубине 5 см. Посадка в холодную почву даже пророщенных семян приводит к тому, что половина из них просто сгнивает.

Замачивать семена или нет

На тяжелой глинистой земле пророщенные семена с хвостиком дают дружные всходы уже на 7-й день. А вот на легкой почве те же самые зернышки могут пропасть после дождя. В рыхлом грунте лучше сеять сухими, они взойдут позже, но без потерь.

Главные правила выращивания гороха

  1. Сделайте опору. Без нее горох завалится на землю, начнет гнить и толком не опылится. Подвязывайте, как только ростки вытянутся до 10 см.
  2. Соблюдайте схему посадки. В ряду раскладывайте семена через 5 см, а междурядья делайте по 40 см. В тесноте стручки будут мелкими.
  3. Прищипните верхушку. Когда куст подрастет до 30 см, смело отщипните макушку. Растение вместо одного ствола выпустит 4 боковых побега. Именно оттуда будут расти мясистые стручки.

Как ухаживать, чтобы горох плодоносил до самой осени

Поливайте редко, но обильно. Примерно раз в 5 дней, чтобы вода ушла на 20 см вглубь. Также обязательно срывайте стручки каждые 2 дня, как только они округлились. Если передержать на кусте, растение решит, что миссия выполнена, и остановит цветение.

Азотные удобрения вносить не нужно, поскольку горох сам добывает азот из воздуха через клубеньковые бактерии.

Ранее "Городовой" рассказал, почему сворачиваются листья на яблонях.

Автор:
Евгения Сухова
