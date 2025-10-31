Всего один день: 4 ноября Эрмитаж пропустит всех бесплатно

Посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге 4 ноября можно будет без оплаты в честь Дня народного единства. Об этом проинформировали в пресс-службе музея.
Получить бесплатные билеты можно на официальном сайте музея либо непосредственно в кассах.
Такие билеты дают возможность ознакомиться с коллекциями Главного музейного комплекса, двором Меншикова, Главным штабом, а также посетить Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Музей императорского фарфора и Зимний дворец Петра I.
В то же время на некоторые залы льгота не распространяется. Представители учреждения подчеркнули:
«Бесплатные билеты не распространяются на Золотую и Бриллиантовую кладовые Галереи драгоценностей, которые можно посетить только с экскурсией (в том числе 4 ноября)»,
— пояснили в музее.
Накануне в Эрмитаж выстроилась огромная очередь из желающих посетить музей. В учреждении пояснили, что столпотворение произошло из-за технического сбоя.