Всего один день: 4 ноября Эрмитаж пропустит всех бесплатно
Всего один день: 4 ноября Эрмитаж пропустит всех бесплатно

Опубликовано: 31 октября 2025 10:34
В музейном комплексе в текущем году появились дополнительные дни бесплатного посещения.

Посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге 4 ноября можно будет без оплаты в честь Дня народного единства. Об этом проинформировали в пресс-службе музея.

Получить бесплатные билеты можно на официальном сайте музея либо непосредственно в кассах.

Такие билеты дают возможность ознакомиться с коллекциями Главного музейного комплекса, двором Меншикова, Главным штабом, а также посетить Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Музей императорского фарфора и Зимний дворец Петра I.

В то же время на некоторые залы льгота не распространяется. Представители учреждения подчеркнули:

«Бесплатные билеты не распространяются на Золотую и Бриллиантовую кладовые Галереи драгоценностей, которые можно посетить только с экскурсией (в том числе 4 ноября)»,

— пояснили в музее.

Накануне в Эрмитаж выстроилась огромная очередь из желающих посетить музей. В учреждении пояснили, что столпотворение произошло из-за технического сбоя.

Юлия Аликова
Город
