Камень, ножницы, бумага: как «цу-е-фа» выдает твой родной город

Казалось бы, детская игра «камень-ножницы-бумага» — это просто, универсально и одинаково везде. Но нет! Даже вторую часть волшебной формулы произносят по-разному в зависимости от региона. И порой эти варианты звучат настолько неожиданно, что можно подумать, будто это заклинание из фэнтези.

География «цу-е-фа»

В Петербурге, конечно, интеллигентно и сдержанно говорят «раз-два-три». А вот в Иванове отчего-то предпочитают весёлое «чи-чи-ко!» В Омске игра приобретает загадочный оттенок с «ван-чу-вэс», а в Перми звучит почти как боевой клич — «бу-ци-фа». На Сахалине зовут к действию загадочным «эн-ден-цо», а на Чукотке близость к Штатам ощущается в каждом «ван-ту-фри». Ну а Камчатка всех переплюнула: их «Чин-гис-хан» будто готовит к эпической битве, а не к простому выбору жеста.

Новая карта России?

Блогер Александр Куликов провел масштабное исследование и даже составил карту вариантов этой формулы по регионам. Так что теперь можно вычислить, откуда человек родом, просто предложив сыграть в «камень-ножницы». Если вы вдруг услышите «Раз-два-три», знайте: перед вами настоящий петербуржский стратег, пишет источник.