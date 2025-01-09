Городовой / Общество / Камень, ножницы, бумага: как «цу-е-фа» выдает твой родной город
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Камень, ножницы, бумага: как «цу-е-фа» выдает твой родной город

9 января 2025 22:31
Руки
Камень, ножницы, бумага: как «цу-е-фа» выдает твой родной город
Legion-Media/ globallookpress/ Maksim Konstantinov, DK IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Больше нигде так не говорят.

Казалось бы, детская игра «камень-ножницы-бумага» — это просто, универсально и одинаково везде. Но нет! Даже вторую часть волшебной формулы произносят по-разному в зависимости от региона. И порой эти варианты звучат настолько неожиданно, что можно подумать, будто это заклинание из фэнтези.

География «цу-е-фа»

В Петербурге, конечно, интеллигентно и сдержанно говорят «раз-два-три». А вот в Иванове отчего-то предпочитают весёлое «чи-чи-ко!» В Омске игра приобретает загадочный оттенок с «ван-чу-вэс», а в Перми звучит почти как боевой клич — «бу-ци-фа». На Сахалине зовут к действию загадочным «эн-ден-цо», а на Чукотке близость к Штатам ощущается в каждом «ван-ту-фри». Ну а Камчатка всех переплюнула: их «Чин-гис-хан» будто готовит к эпической битве, а не к простому выбору жеста.

Новая карта России?

Блогер Александр Куликов провел масштабное исследование и даже составил карту вариантов этой формулы по регионам. Так что теперь можно вычислить, откуда человек родом, просто предложив сыграть в «камень-ножницы». Если вы вдруг услышите «Раз-два-три», знайте: перед вами настоящий петербуржский стратег, пишет источник.

Новости по теме
От Петербурга до Камчатки: зачем в уборных отеля обязательно устанавливают телефон От Петербурга до Камчатки: зачем в уборных отеля обязательно устанавливают телефон 22 декабря 2024 16:02
От дома с Горшком до «Камчатки»: в этих местах Петербурга рок все еще жив От дома с Горшком до «Камчатки»: в этих местах Петербурга рок все еще жив 16 декабря 2024 11:31
Где в России можно увидеть китов: Камчатка, Сахалин и другие лучшие места — мой опыт наблюдения Где в России можно увидеть китов: Камчатка, Сахалин и другие лучшие места — мой опыт наблюдения 13 июня 2024 11:15
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства 24 января 2025 08:02
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга 24 января 2025 07:33
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИнтересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 2
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».