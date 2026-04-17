ВСМ Москва — Петербург: суперпоезд набирёт команду более полутора тысяч специалистов

Новый оператор высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ) намерен набрать свыше 1,5 тысячи сотрудников для обеспечения движения поездов. Эта информация содержится в отчёте компании «ВСМ-400» за 2025 год, сообщает «Фонтанка».
В пояснительной записке подчёркивается стратегическая необходимость расширения штата и подготовки квалифицированных специалистов.
Компания возьмёт на себя организацию перевозок, которые начнутся в 2028 году — по завершении строительства. Подготовка к запуску обозначена как ключевая цель «ВСМ-400» в документах.