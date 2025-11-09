Городовой / Город / Выходной под серым зонтом: Петербург в воскресенье окутают тучи и дождь
Выходной под серым зонтом: Петербург в воскресенье окутают тучи и дождь

Опубликовано: 9 ноября 2025 10:09
Ожидается повышение температуры воздуха до +7…+9°С.

В воскресенье в Санкт-Петербурге ожидается пасмурная и сырая погода. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос». По его словам:

«Сегодня территория Северной столицы окажется на пути холодного атмосферного фронта. Он закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет небольшие дожди, что ограничит дневной прогрев»,

— уточнил синоптик. Днем воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +7…+9°, а в Ленинградской области — от +5 до +10°. Ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже привычных показателей, его значение составит 758 миллиметров ртутного столба.

По словам Леуса, в понедельник погода существенно не изменится — возможны кратковременные дожди. Температура ночью опустится до +2…+4°, а днём не поднимется выше +3…+5°. На будущей неделе метеорологи прогнозируют дальнейшее понижение температуры.

Отмечается, что в ближайшее время в городе могут наступить первые признаки зимы. В частности, на следующей неделе столбики термометров достигнут 0 градусов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
