Выступ на канале Грибоедова: маленькая деталь с большой трагедией

Опубликовано: 26 сентября 2025 15:45
Архитекторы изменили линию набережной, чтобы сохранить память о событии.

1 марта 1881 года у стен Екатерининского канала раздался взрыв. Император Александр II получил смертельные ранения от бомбы народовольца. Гибель царя-реформатора потрясла всю страну, а Петербург буквально замер в этом месте — здесь оборвалась эпоха.

Деревянная часовня

Уже на следующий день городская дума просила разрешения поставить памятник. Но новый император Александр III настоял: не часовня, а церковь. Для начала возвели временную деревянную часовню, а позже началось строительство Спаса на Крови.

Церковь на крови

Архитекторов было много, проекты разные, но условие одно: точку взрыва нельзя трогать. Она должна остаться внутри будущего храма. В итоге выбрали проект архитектора Альфреда Парланда, место обложили мрамором, сделали киворий — декоративный балдахин, и включили в интерьер церкви.

Линия, подчинённая памяти

Чтобы сохранить участок земли, пришлось буквально подвинуть набережную. Так на канале появился странный выступ. С берега и с воды видно: линия как будто сбита. Это не ошибка инженеров, а сознательный жест — архитектура подчинилась памяти.

Елизавета Астахова
