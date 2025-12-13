Вывозил мусор — унес жизнь: в Ленобласти мусоровоз насмерть сбил пожилого велосипедиста

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Следователи начали уголовное производство после случившегося на 50-м километре трассы, соединяющей Петербург, Псков, Пустошку и Невель.
Как уточнили в главном управлении МВД, инцидент случился утром 12 декабря около семи часов. Водитель мусоровоза Renault с прицепом в возрасте 49 лет следовал по дороге, когда совершил наезд на 65-летнего мужчину на велосипеде, который двигался в том же направлении по обочине без элементов, отражающих свет.
— В результате происшествия пожилой велосипедист погиб на месте от полученных травм, — рассказали в правоохранительных органах.
В отношении водителя возбуждено дело по третьей части статьи 264 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. После допроса мужчина был освобождён из отделения под обещание явиться по вызову.