Городовой / Город / Ядовитый «импорт»: что нашли в аргентинских мандаринах в Петербурге
Эксклюзив
Последние новости
Сахар, кирха, Кутузов и «Интернационал»: что произошло в Петербурге 25 июня в разные эпохи Город
Имя под запретом: Госдума создаст «черный список» для родителей — кто в него попадет Общество
Питер или Санкт-Петербург: какой вариант предпочитают сами местные Город
РЖД идет на рекорд: 161 тысяча тонн уникальных рельсов — хватит ли, чтобы «переплюнуть» Сапсан Город
«Воскрешение» Петербурга: ИИ вернет городу утраченные архитектурные сокровища Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Транспорт
Категории
Общество Спорт

Ядовитый «импорт»: что нашли в аргентинских мандаринах в Петербурге

Опубликовано: 24 июня 2025 21:32
Мандарины с личинками
Ядовитый «импорт»: что нашли в аргентинских мандаринах в Петербурге
globallookpress/ Sergey Elagin

Чем опасны аргентинские мандарины для петербургских садов и огородов?

В морском порту Петербурга сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре партии свежих мандаринов, прибывших из Аргентины, обнаружили живые личинки.

Паразиты оказались схожи по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

42,2 тонны цитрусовых фруктов направлялись в адрес петербургской фирмы, но, к счастью, угроза была вовремя обнаружена.

Идентификация вредителя: средиземноморская плодовая муха — враг урожая

При проведении лабораторных исследований сотрудниками Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» насекомое было идентифицировано как средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)).

Это опасный вредитель, который наносит значительный ущерб сельскому хозяйству.

Чем опасна средиземноморская плодовая муха?

  • Уничтожение урожая. Личинки мухи питаются мякотью плодов, делая их непригодными для употребления в пищу и продажи.
  • Повреждение плодов. Повреждения, наносимые мухой, могут привести к преждевременному опадению плодов, гниению и развитию плесени.
  • Массовое размножение. В некоторых случаях, при массовом размножении, муха может уничтожить до 100% урожая.

Зараженная продукция запрещена к выпуску

В соответствии с нормативными требованиями ЕАЭС в области карантина растений выпуск зараженной подкарантинной продукции запрещен.

Благодаря бдительности сотрудников Россельхознадзора и своевременному проведению лабораторных исследований удалось предотвратить распространение опасного вредителя на территории Петербурга и, возможно, других регионов.

Новости по теме
«Огородная амнистия»: раскрыт секрет, как заработать на урожае и избежать налоговой удавки «Огородная амнистия»: раскрыт секрет, как заработать на урожае и избежать налоговой удавки 10 июня 2025 18:01
Чудо-средство от тли: простой рецепт с чесноком, который спасет ваш урожай Чудо-средство от тли: простой рецепт с чесноком, который спасет ваш урожай 28 мая 2025 15:32
Раньше было лучше? Россельхознадзор безжалостно прошёлся по советской колбасе, молоку и не только Раньше было лучше? Россельхознадзор безжалостно прошёлся по советской колбасе, молоку и не только 27 апреля 2025 10:03
Пасхальные забавы на Руси: как играли с яйцами, качались на «чертовых шагах» и при чем тут урожай Пасхальные забавы на Руси: как играли с яйцами, качались на «чертовых шагах» и при чем тут урожай 14 апреля 2025 16:31
«Светофор» против Россельхознадзора: сеть борется за репутацию или фальсификат на полках «Светофор» против Россельхознадзора: сеть борется за репутацию или фальсификат на полках 2 апреля 2025 16:02
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».