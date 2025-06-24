Ядовитый «импорт»: что нашли в аргентинских мандаринах в Петербурге

В морском порту Петербурга сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре партии свежих мандаринов, прибывших из Аргентины, обнаружили живые личинки.
Паразиты оказались схожи по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.
42,2 тонны цитрусовых фруктов направлялись в адрес петербургской фирмы, но, к счастью, угроза была вовремя обнаружена.
Идентификация вредителя: средиземноморская плодовая муха — враг урожая
При проведении лабораторных исследований сотрудниками Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» насекомое было идентифицировано как средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)).
Это опасный вредитель, который наносит значительный ущерб сельскому хозяйству.
Чем опасна средиземноморская плодовая муха?
- Уничтожение урожая. Личинки мухи питаются мякотью плодов, делая их непригодными для употребления в пищу и продажи.
- Повреждение плодов. Повреждения, наносимые мухой, могут привести к преждевременному опадению плодов, гниению и развитию плесени.
- Массовое размножение. В некоторых случаях, при массовом размножении, муха может уничтожить до 100% урожая.
Зараженная продукция запрещена к выпуску
В соответствии с нормативными требованиями ЕАЭС в области карантина растений выпуск зараженной подкарантинной продукции запрещен.
Благодаря бдительности сотрудников Россельхознадзора и своевременному проведению лабораторных исследований удалось предотвратить распространение опасного вредителя на территории Петербурга и, возможно, других регионов.