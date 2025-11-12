Юбилейных «Подорожников» всего 50 тысяч: кому достанется память о 70-летии петербургского метро?

В Санкт-Петербурге готовится к началу продаж новая коллекционная карта «Подорожник», приуроченная к 70-летию метрополитена.
Тираж лимитирован — будет выпущено 50 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
Начать продажу планируется утром 15 ноября. Это уже второй выпуск памятных транспортных карт.
Осенью в продажу поступила первая коллекционная карта, выпущенная к юбилею электродепо «Автово», откуда 15 ноября 1955 года отправился первый состав метрополитена города, тем самым открыв новую страницу в истории внутригородских перевозок.
Специальная серия карты будет стоить 90 рублей. За прошлый год, по данным городской службы перевозок, жители Петербурга приобрели около двух миллионов обычных «Подорожников».
Новые памятные карты станут не только билетом для проезда, но и сувениром для пассажиров, ценящих историю метро.