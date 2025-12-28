Городовой / Город / Юг в гостях у Невы: соцучреждения Петербурга получат 10 тонн абхазских мандаринов
Юг в гостях у Невы: соцучреждения Петербурга получат 10 тонн абхазских мандаринов

Опубликовано: 28 декабря 2025 10:58
Городовой ру

Политическая партия «Народный Фронт Абхазии» провела акцию, получившую одобрение президента Бадра Гунбы.

В учреждения социальной сферы и стационары Санкт-Петербурга началась передача крупных партий мандаринов, доставленных из Республики Абхазия. Всего в город поступило 10 тонн цитрусовых, что связано с предстоящими праздниками. Ключевым поводом для поступления фруктов стала инициатива политической организации «Народный Фронт Абхазии», лично поддержанная президентом республики Бадром Гунба.

О реализации этой акции рассказали в администрации города. Губернатор Александр Беглов отметил значимость дружеских взаимоотношений между регионом и республикой, а также подчеркнул вклад абхазской стороны в праздничную акцию:

— Петербург и Абхазию связывают тесные узы дружбы и взаимной поддержки. К нам приезжают на каникулы абхазские школьники. Наши специалисты принимают участие в модернизации транспортной системы и проектах благоустройства Республики. Мы признательны руководству Абхазии за предновогоднюю акцию. Она еще раз подчеркивает искренность и прочность наших отношений, — заявил Беглов.

В первую очередь мандарины были переданы в учреждения, работающие с детьми и пожилыми людьми — например, в Дом социального обслуживания «Иверский» и в Детскую педиатрическую больницу при педиатрическом университете города. В настоящее время продукты распределяют по различным профильным заведениям. Итоговое распределение завершат в ближайшие дни.

К подобным формам гуманитарного сотрудничества стороны пришли после встречи губернатора Александра Беглова, президента Абхазии Бадра Гунбы, лидера «Народного Фронта Абхазии» Лаши Сакания и почётного консула республики во второй столице России Владимира Бигвава. Отдельное внимание при взаимодействии уделяется поддержке молодых людей, вопросам образования, а также проектам патриотического характера. Такие партнерские отношения развиваются по ряду направлений, охватывающих обе стороны.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
