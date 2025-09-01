Стеклянный купол и северные мотивы: метро «Юго-Западная» в Петербурге готовится к открытию

Готовность станции метро «Юго-Западная» достигла 90%.
Финальные штрихи
Как пишет в своем Телеграм-канале, губрентор города Александр Беглов, монтаж стеклянного панно в кассовом зале завершен. Его сюжет отражает мотивы северной природы, характерные для окрестностей Петербурга.
Установлено архитектурное освещение, ведутся пусконаладочные работы на четырех эскалаторах.
Собран стеклянный купол атриума на крыше здания, а территория вокруг станции благоустраивается.
Планы на будущее
Планируется завершить строительные работы на участке Красносельско-Калининской линии от «Юго-Западной» («Казаковской») до «Путиловской» до конца года. Станцию обещают открыть в начале 2026 года.