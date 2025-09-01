Городовой / Город / Стеклянный купол и северные мотивы: метро «Юго-Западная» в Петербурге готовится к открытию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Стеклянный купол и северные мотивы: метро «Юго-Западная» в Петербурге готовится к открытию

Опубликовано: 1 сентября 2025 22:31
Юго-Западная станция
Стеклянный купол и северные мотивы: метро «Юго-Западная» в Петербурге готовится к открытию
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Совсем скоро станция начнет принимать пассажиров.

Готовность станции метро «Юго-Западная» достигла 90%.

Финальные штрихи

Как пишет в своем Телеграм-канале, губрентор города Александр Беглов, монтаж стеклянного панно в кассовом зале завершен. Его сюжет отражает мотивы северной природы, характерные для окрестностей Петербурга.

Установлено архитектурное освещение, ведутся пусконаладочные работы на четырех эскалаторах.

Собран стеклянный купол атриума на крыше здания, а территория вокруг станции благоустраивается.

Планы на будущее

Планируется завершить строительные работы на участке Красносельско-Калининской линии от «Юго-Западной» («Казаковской») до «Путиловской» до конца года. Станцию обещают открыть в начале 2026 года.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».