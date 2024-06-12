Юрист Алферова назвала преимущества и недостатки нового закона о продаже ипотечных квартир

Не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Согласно новому закону, гражданам, взявшим ипотечные кредиты для личных целей, разрешено самостоятельно продавать залоговое имущество. Такое право будет предоставлено независимо от суммы займа.

Чтобы инициировать продажу, заемщику необходимо подать заявление в банк-залогодержатель. На согласование банку отводится не более 10 дней, за это время банк должен установить минимальную цену продажи, пишет «Фонтанка».

Владельцу имущества предоставляется четыре месяца на самостоятельную продажу. Этот срок можно продлить, но банк будет заново определять минимальную стоимость. Средства от продажи будут зачислены на счет, указанный банком. Разница между суммой задолженности и ценой продажи вернется заемщику за вычетом банковских расходов.

Юрист Арина Алферова в беседе с порталом «Городовой» объяснила все премущества и недостатки этого закона.

«Новый закон предоставляет владельцам недвижимости несколько значительных преимуществ. Во-первых, граждане получают свободу распоряжения своим имуществом, что позволяет избежать долгих процедур через банк или суд. Во-вторых, появляется гибкость в управлении долгами и возможность выбирать наиболее выгодные предложения на рынке. Наконец, владельцы сохраняют контроль над процессом, управляя всеми этапами сделки самостоятельно. Однако есть и минусы. Бюрократические сложности могут увеличить административную нагрузку, а банк, устанавливая минимальную цену продажи, может предложить невыгодные условия. Кроме того, самостоятельная продажа требует времени и средств на оценку и юридическое сопровождение», – заключила эксперт.

С правовой точки зрения, владельцы несут ответственность за достоверность информации о недвижимости, и если не удастся продать имущество в срок, банк может пересмотреть минимальную цену. Это требует тщательной подготовки документов и учета всех условий, выставленных банком.

«Следует обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, тщательно подготовить все необходимые документы. Во-вторых, обратиться за консультацией к юристу, чтобы избежать ошибок. В-третьих, провести независимую оценку недвижимости, чтобы убедиться в адекватности минимальной цены, установленной банком. И наконец, планировать время, чтобы успеть завершить сделку в срок. Таким образом, закон дает больше свободы в управлении имуществом, но требует внимательного подхода и тщательной подготовки для минимизации рисков», – подчеркивает юрист.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru