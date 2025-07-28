Сенсация в Павловском соборе: петербургские реставраторы нашли утраченные сокровища XIX века

В Павловском соборе в Гатчине обнаружены утраченные фрагменты росписи XIX века — при реставрации стен. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Кропотливый труд: возрождение старинной живописи

В Гатчине продолжается восстановление православного храма.

Иконописцы возрождают старинную живопись по деталям: раскрывают ценные слои, спрятанные под поздними наслоениями; укрепляют осыпающиеся фрагменты; расчищают от загрязнений.

«Реставрация интерьеров Павловского собора Гатчины продолжается не только в самом храме, но и в мастерских. Надеемся завершить все работы к концу года», — отметил зампред областного правительства Владимир Цой.

Ювелирная работа: важна каждая деталь

Процесс реставрации включает в себя несколько ключевых этапов:

Бережное выявление исторических слоев живописи — скрытых под поздними наслоениями.

Укрепление осыпающихся фрагментов росписи — для предотвращения дальнейшего разрушения.

Деликатная очистка поверхности от загрязнений — чтобы вернуть росписям первозданную красоту.

Такой кропотливый труд по сохранению культурного наследия — не просто ремонт — ювелирная работа, где важна каждая деталь.

Реставрация Павловского собора в Гатчине – это не только восстановление исторического облика храма, но и возвращение к истокам, обнаружение и сохранение утраченных фрагментов росписи XIX века.

Этот кропотливый труд позволяет прикоснуться к прошлому и сохранить культурное наследие для будущих поколений.