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Сенсация в Павловском соборе: петербургские реставраторы нашли утраченные сокровища XIX века

Опубликовано: 28 июля 2025 19:30
реставрация собора
Сенсация в Павловском соборе: петербургские реставраторы нашли утраченные сокровища XIX века
Городовой ру

Тайны старинных росписей еще предстоит раскрыть.

В Павловском соборе в Гатчине обнаружены утраченные фрагменты росписи XIX века — при реставрации стен. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Кропотливый труд: возрождение старинной живописи

В Гатчине продолжается восстановление православного храма.

Иконописцы возрождают старинную живопись по деталям: раскрывают ценные слои, спрятанные под поздними наслоениями; укрепляют осыпающиеся фрагменты; расчищают от загрязнений.

«Реставрация интерьеров Павловского собора Гатчины продолжается не только в самом храме, но и в мастерских. Надеемся завершить все работы к концу года», — отметил зампред областного правительства Владимир Цой.

Ювелирная работа: важна каждая деталь

Процесс реставрации включает в себя несколько ключевых этапов:

  • Бережное выявление исторических слоев живописи — скрытых под поздними наслоениями.
  • Укрепление осыпающихся фрагментов росписи — для предотвращения дальнейшего разрушения.
  • Деликатная очистка поверхности от загрязнений — чтобы вернуть росписям первозданную красоту.

Такой кропотливый труд по сохранению культурного наследия — не просто ремонт — ювелирная работа, где важна каждая деталь.

Реставрация Павловского собора в Гатчине – это не только восстановление исторического облика храма, но и возвращение к истокам, обнаружение и сохранение утраченных фрагментов росписи XIX века.

Этот кропотливый труд позволяет прикоснуться к прошлому и сохранить культурное наследие для будущих поколений.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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