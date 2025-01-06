Новые штрафы для автовладельцев в 2025 году

В конце декабря Госдума приняла поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят новые ужесточения для нарушителей ПДД. Эти изменения вступили в силу уже с 1 января 2025 года. Что же изменится? Давайте разберемся.

Штраф за непристегнутый ремень

Сегодня водители и пассажиры платят штраф в размере 1000 рублей за непристегнутый ремень безопасности. Однако с нового года эта сумма увеличится до 1500 рублей. Это касается всех участников движения, включая пассажиров, ведь безопасность на дороге важна для каждого.

Управление автомобилем в состоянии опьянения

Сейчас за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей, плюс лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель попадётся второй раз, санкции становятся строже: увеличивается размер штрафа, а срок лишения прав возрастает до 2–3 лет.

Но теперь, согласно новым поправкам, штраф за пьяную езду может вырасти до 45 тысяч рублей. Таким образом, законодатели усиливают борьбу с одним из самых опасных нарушений на дорогах.

Нарушение ПДД с причинением вреда

За аварии, повлекшие лёгкий вред здоровью пострадавших, сегодня штрафуют на сумму от 2500 до 5000 рублей, либо лишают прав на 1–1,5 года. В случае среднего вреда здоровью – от 10 до 25 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года.

После изменений эти суммы также станут больше: за лёгкий вред штраф составит 3700–7500 рублей, а за средний – 15–30 тысяч рублей. Очевидно, что государство стремится усилить ответственность водителей за такие серьёзные правонарушения.

Перекус за рулем под запретом

Новшество коснется и тех, кто любит перекусить или выпить кофе прямо за рулем. Теперь камеры смогут фиксировать любые предметы в руках у водителя, и если это помешает управлению транспортным средством, водителя ждет штраф в 1,5 тысячи рублей. Например, шаверма, энергетик или даже сигарета могут стать причиной неприятного разговора с инспектором.

Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение количества аварий, вызванных отвлечением внимания водителей. Так что лучше перекусить заранее или сделать остановку, чтобы насладиться любимым напитком или едой без риска получить штраф, пишет источник.