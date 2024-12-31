Какие имена выбирали для новорожденных в Ленобласти в 2024 году?

В уходящем году ЗАГС Ленобласти собрал интересную статистику, которая может стать источником вдохновения для будущих родителей (или просто поводом для обсуждения). Итак, давайте разберемся, какие имена были на пике популярности, а какие стали настоящими редкостями.

Популярные имена: без сюрпризов

В 2024 году среди мальчиков чаще всего встречались имена Михаил, Александр и Артем. Прямо как у героев комедийных фильмов и старых советских сериалов. И правда, кто бы отказался от таких классических имен, которые всегда звучат уверенно и достойно! У девочек на пьедестале оказались София, Ева и Василиса — звучно и красиво, с ноткой древности и утонченности.

Необычные имена: внимание привлекают!

Но вот некоторые родители не побоялись вырваться за рамки обыденности и дали своим детям такие имена, как Аристарх, Иннокентий и Савва. Звучит как будто герои греческой мифологии или старинных русских сказаний! Златослава и Забава тоже не разочаровывают — скорее напоминают героинь из древних легенд. А вот Марфа — название, которое могло бы быть связано с благородной дамой из средневековья.

Свадебный сезон: августовская лихорадка

Что касается бракосочетаний, то жители региона активно заключали браки, и среди них выделялись 9 августа и 24 числа каждого месяца как особенно популярные для свадеб. Возможно, это связано с идеальной летней погодой, ведь свадьба — это не только день любви, но и день, когда стоит запечатлеть романтику в лучах осеннего солнца, пишет источник.

В 2024 году Ленобласть буквально купалась в радости и новых именах!