Как очистить утюг и не испортить его: инструкция эксперта по клинингу — чистка без царапин и повреждений

Как действовать грамотно и без риска для техники

Пригар на подошве утюга — не просто неприятность: он легко портит одежду и со временем делает глажку только хуже. При этом попытки быстро убрать налёт «народными» методами нередко царапают покрытие и усугубляют проблему.

С чего начать: базовые правила

Прежде чем браться за чистку, обязательно выключите утюг из розетки и дайте ему полностью остыть. Свежее загрязнение часто убирается простой мягкой салфеткой без ворса — иногда этого вполне хватает.

И главное: не хватайтесь за нож, жёсткую губку или абразивы вроде соды и соли. Царапины на подошве — это не косметика: в них быстрее забивается ткань, и утюг начинает пачкать вещи, - отметила генеральный директор клининговой компании «Клининг24» Ольга Кабанова.

Что использовать и чего избегать: короткий список советов

выбирайте спецсредства под тип покрытия: лучше карандаш или очиститель для подошвы, чем домашние рецепты;

не смешивайте составы и не используйте металлические губки — они царапают поверхность;

при следах синтетики или клея сверьтесь с инструкцией к модели — разные покрытия реагируют по‑разному;

если проблема в накипи внутри — запускайте самоочистку по инструкции, а не заливайте в резервуар уксус;

не пытайтесь соскоблить нагар острым предметом — так легко повредить антипригарное покрытие.

Правильная чистка утюга — это в первую очередь бережное отношение и следование рекомендациям производителя.

Отказ от агрессивных методов и выбор подходящих средств помогают сохранить подошву гладкой и не испортить одежду. Профилактика и аккуратное обращение заметно продлевают срок службы прибора.

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