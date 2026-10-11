Битва за лидерство: «Зенит» вырвал победу у «Краснодара»

В центральной игре 10-го тура сошлись главные претенденты на золото — «Краснодар» и «Зенит».

Матч на юге страны получился просто сумасшедшим: пять забитых мячей, удаление и нервная концовка. Итог — победа гостей из Санкт-Петербурга со счётом 3:2.

Бенефис Глушенкова и долгожданный гол Соболева

Первый тайм долго раскачивался, но перед самым перерывом включился Максим Глушенков. Полузащитник «Зенита» сейчас в огне.

Сначала на 40-й минуте он вскрыл оборону «быков», а уже через пять минут оформил дубль. Хозяева ушли в раздевалку в лёгком шоке.

В начале второго тайма сине-бело-голубые довели счёт до разгромного. Отличился Александр Соболев на 53-й минуте.

«Быки» включили характер, но подвели нервы

Казалось, игра сделана, но при счёте 0:3 «Краснодар» проснулся. Трибуны погнали команду вперёд, и хозяева устроили яростный штурм:

На 55-й минуте Жоау Батчи быстро отыграл один мяч.

На 71-й минуте лучший снайпер южан Джон Кордоба сократил отставание до минимума.

Концовка превратилась в валидольный триллер. «Краснодар» пошёл на финальный навал, но эмоции взяли верх.

Защитник хозяев Витор Тормена грубо врезал сопернику сзади по был удален. Оставшись вдесятером, спасти ничью «быки» уже не смогли.

Что теперь в таблице?

Победа вернула «Зенит» на привычную первую строчку. У обеих команд сейчас по 21 очку. Однако питерцы опережают «Краснодар» благодаря личной победе и лучшей разнице мячей.

Гонка за чемпионство в этом сезоне обещает быть жаркой как никогда.

Перевести дух командам некогда. Уже 18 октября «Зенит» сыграет дома на «Газпром Арене» против грозненского «Ахмата», который отчаянно борется за выживание и всегда готов дать бой фавориту.

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