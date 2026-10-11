Городовой / Новости Петербурга / Битва за лидерство: «Зенит» вырвал победу у «Краснодара»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кронштадт в объездах, Садовая — на ночном ремонте: где в Петербурге с 11 октября не проехать без навигатора Новости Петербурга
Синоптик Леус назвал точную дату выпадения первого снега: когда начнется зима в Москве и регионах Новости Петербурга
Колхоз на максималках: эти 3 осенние вещи не стоит носить женщинам после 50 — превратят в «деревню» Новости Петербурга
Как подготовить газон к зиме: простая инструкция без лишних хлопот Новости Петербурга
Глина на участке: что внести осенью, чтобы весной земля была рыхлой и мягкой Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Лайфхак Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Битва за лидерство: «Зенит» вырвал победу у «Краснодара»

Опубликовано: 11 октября 2026 09:06
 Проверено редакцией
Битва за лидерство: «Зенит» вырвал победу у «Краснодара»
Битва за лидерство: «Зенит» вырвал победу у «Краснодара»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В центральной игре 10-го тура сошлись главные претенденты на золото — «Краснодар» и «Зенит».

Матч на юге страны получился просто сумасшедшим: пять забитых мячей, удаление и нервная концовка. Итог — победа гостей из Санкт-Петербурга со счётом 3:2.

Бенефис Глушенкова и долгожданный гол Соболева

Первый тайм долго раскачивался, но перед самым перерывом включился Максим Глушенков. Полузащитник «Зенита» сейчас в огне.

Сначала на 40-й минуте он вскрыл оборону «быков», а уже через пять минут оформил дубль. Хозяева ушли в раздевалку в лёгком шоке.

В начале второго тайма сине-бело-голубые довели счёт до разгромного. Отличился Александр Соболев на 53-й минуте.

«Быки» включили характер, но подвели нервы

Казалось, игра сделана, но при счёте 0:3 «Краснодар» проснулся. Трибуны погнали команду вперёд, и хозяева устроили яростный штурм:

  • На 55-й минуте Жоау Батчи быстро отыграл один мяч.
  • На 71-й минуте лучший снайпер южан Джон Кордоба сократил отставание до минимума.

Концовка превратилась в валидольный триллер. «Краснодар» пошёл на финальный навал, но эмоции взяли верх.

Защитник хозяев Витор Тормена грубо врезал сопернику сзади по был удален. Оставшись вдесятером, спасти ничью «быки» уже не смогли.

Что теперь в таблице?

Победа вернула «Зенит» на привычную первую строчку. У обеих команд сейчас по 21 очку. Однако питерцы опережают «Краснодар» благодаря личной победе и лучшей разнице мячей.

Гонка за чемпионство в этом сезоне обещает быть жаркой как никогда.

Перевести дух командам некогда. Уже 18 октября «Зенит» сыграет дома на «Газпром Арене» против грозненского «Ахмата», который отчаянно борется за выживание и всегда готов дать бой фавориту.

Ранее «Городовой» рассказывал, нужен ли Петербургу второй «Зенит» .

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Кронштадт в объездах, Садовая — на ночном ремонте: где в Петербурге с 11 октября не проехать без навигатора Перейти 11 октября 2026
Синоптик Леус назвал точную дату выпадения первого снега: когда начнется зима в Москве и регионах Перейти 11 октября 2026
Колхоз на максималках: эти 3 осенние вещи не стоит носить женщинам после 50 — превратят в «деревню» Перейти 11 октября 2026