«Пенсия Х2»: как отложенный выход на пенсию может удвоить выплаты

Россияне имеют возможность увеличить свою пенсию более чем в два раза, если обратятся за ее назначением спустя 10 лет после возникновения права на нее.

Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

«Законом предусмотрена возможность увеличения»: как это работает?

«Законом «О страховых пенсиях» предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии при обращении за ней через 1—10 лет. Чем позже обратиться, тем выше будет размер страховой пенсии», — отметил Балынин.

Это происходит за счет применения коэффициентов повышения и к фиксированной выплате к страховой пенсии, и к индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК).

Коэффициенты повышения: от 1,056 до 2,11 к фиксированной выплате и от 1,07 до 2,32 к ИПК. Чем дольше откладывается выход на пенсию, тем выше становятся эти коэффициенты.

«Пример с ИПК 121»: как рассчитать выгоду отложенного выхода на пенсию

Балынин представил конкретный пример:

«Если у гражданина право на назначение страховой пенсии возникло в июне 2024 года и у него сформирован 121 ИПК, то при обращении в июне 2025 года (на один год позже) за назначением страховой пенсии ее размер будет на 7% выше или 28,27 тыс. рублей».

Это ощутимая прибавка, которая может существенно улучшить финансовое положение пенсионера.

Однако, если отложить выход на пенсию на 10 лет, выгода будет еще более значительной.

«Если право на назначение возникло 10 и более лет назад, то при обращении в июне 2025 года размер страховой пенсии будет в 2,25 раза выше или 59,69 тыс. рублей», — подчеркнул эксперт.

В этом случае размер пенсии увеличится более чем в два раза, что позволит обеспечить достойный уровень жизни в пожилом возрасте.

Увеличение страховой пенсии при отсрочке обращения (пример с 121 ИПК)

Отсрочка обращения Коэффициент повышения фиксированной выплаты Коэффициент повышения ИПК Примерный размер пенсии (руб.) Отношение к пенсии без отсрочки 0 лет (сразу) 1,00 1,00 ~26 53* 1,00 1 год 1,056 1,07 28 270 +7% 5 лет ~1,4 (примерно) ~1,6 (примерно) ~40 000 ~1,5 раза 10 лет и более 2,11 2,32 59 690 2,25 раза

Пенсионная реформа: кто не выйдет на пенсию в 2025 году?

Согласно проводимой реформе, в 2025 году никто из россиян не выйдет на страховую пенсию по старости по возрасту.

В 2026 году это будут россиянки 59 лет и россияне 64 лет.

Для получения страховой пенсии по старости им нужно 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей.

Таким образом, отложенный выход на пенсию может стать выгодной стратегией для тех, кто имеет возможность продолжать работать и хочет значительно увеличить свои будущие выплаты.

Однако, принимая решение, необходимо учитывать индивидуальные обстоятельства и финансовые возможности. Важно помнить, что каждый случай уникален, и необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать окончательное решение.