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Отдых запомнится на всю жизнь: чем заняться во время отпуска в Сочи - необычные варианты

Опубликовано: 24 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Отдых запомнится на всю жизнь: чем заняться во время отпуска в Сочи - необычные варианты
Отдых запомнится на всю жизнь: чем заняться во время отпуска в Сочи - необычные варианты
Legion-Media
Названы неочевидные идеи для отдыха в Сочи

Отдых в Сочи ассоциируется с пляжами и морем, посещением местных парков и прочих достопримечательностей. Но в этом курортном городе есть и другие интересные занятия, о которых многие даже не догадываются.

Банджи-джампинг

Legion-Media
Legion-Media

Если вы любите экстрим, то отправляйтесь в “Скайпарк”, где можно прыгнуть на банджи. Туристам предлагают прыжки с высоты в 69 и 207 метров. Здесь есть подвесной пешеходный мост, веревочный парк, альпинистские маршруты, скалодром для детей.

Трасса “Формулы-1”

Legion-Media
Legion-Media

Обычно на этой трассе проходят различные соревнования, но в свободное время здесь можно посетить экскурсии, воспользоваться услугой гоночного такси. Водитель прокатит вас с “ветерком”, из-за чего можно будет испытать те ощущения, которые обычно чувствуют гонщики.

Прогулка на велосипеде от Красной поляны до побережья

"Для катания на горных велосипедах есть специальный байк-парк «Красная Поляна» с подготовленными маршрутами. Если позволяет погода, можно самостоятельно спуститься с гор к побережью: вместе с велосипедом доехать на электричке или отельном трансфере до Розы Хутор, оттуда вниз по трассе А-149 вдоль реки Мзымты. Маршрут на 45–50 км, в некоторых местах придется объезжать тоннели по старой царской дороге”, сообщает портал “Тонкости туризма”.

Океанариум

Legion-Media
Legion-Media

В Сочи океанариум считается одним из лучших в России, поэтому тут точно стоит побывать. Здесь можно увидеть тропических и пресноводных рыб, коралловые рифы.

Опыт автора

“При посещении Сочи я всегда заглядываю в местный океанариум. Очень люблю наблюдать за рыбами. Нахождение там позволяет расслабиться, отдохнуть и скрыться от палящего солнца”, рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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